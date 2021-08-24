https://tr.sputniknews.com/20210824/tokyo-paralimpik-oyunlari-basliyor-1048271528.html

Tokyo Paralimpik Oyunları başlıyor

Tokyo Paralimpik Oyunları başlıyor

Paralimpik atletlerden Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Hakan Cira, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi hedefliyor. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T02:50+0300

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yaşam

türkiye

japonya

2020 tokyo paralimpik oyunları

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugün başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli atletlerden Esra Bayrak, Fatma Damla ve Hakan Cira, açıklamalarda bulundu.Esra Bayrak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefinin uzun atlama branşında Türkiye'ye madalyayı kazandırmak olduğunu söyledi.Türkiye'nin gücünü göstermek için Tokyo'da olduğunu anlatan Esra, "Çok heyecanlıyım. Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu, daha çok çalışmış oldum. Henüz 21 yaşındayım. Olimpiyatlara çok iyi hazırlandım. İnşallah buradan Türkiye'ye madalya ile döneceğim." ifadelerini kullandı.Görme engelli milli sporcu Hakan Cira ise kota alıp Tokyo'ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hazırlık sürecimiz çok iyi geçti. Benim yarışım 1 Eylül tarihinde olacak. O zamana kadar çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefim Türk bayrağını göndere çektirmek." dedi."Halkımıza mesajım gözleri arkada kalmasın." diyen milli sporcu, "Hep birlikte burada mücadele edip elimizden geleni yapacağız. Burada birçok rekor kırıp ülkemize madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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türkiye, japonya, 2020 tokyo paralimpik oyunları