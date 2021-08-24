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Tokyo Paralimpik Oyunları başlıyor
Tokyo Paralimpik Oyunları başlıyor
Paralimpik atletlerden Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Hakan Cira, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi hedefliyor. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T02:50+0300
2021-08-24T02:50+0300
yaşam
türkiye
japonya
2020 tokyo paralimpik oyunları
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugün başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli atletlerden Esra Bayrak, Fatma Damla ve Hakan Cira, açıklamalarda bulundu.Esra Bayrak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefinin uzun atlama branşında Türkiye'ye madalyayı kazandırmak olduğunu söyledi.Türkiye'nin gücünü göstermek için Tokyo'da olduğunu anlatan Esra, "Çok heyecanlıyım. Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu, daha çok çalışmış oldum. Henüz 21 yaşındayım. Olimpiyatlara çok iyi hazırlandım. İnşallah buradan Türkiye'ye madalya ile döneceğim." ifadelerini kullandı.Görme engelli milli sporcu Hakan Cira ise kota alıp Tokyo'ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hazırlık sürecimiz çok iyi geçti. Benim yarışım 1 Eylül tarihinde olacak. O zamana kadar çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefim Türk bayrağını göndere çektirmek." dedi."Halkımıza mesajım gözleri arkada kalmasın." diyen milli sporcu, "Hep birlikte burada mücadele edip elimizden geleni yapacağız. Burada birçok rekor kırıp ülkemize madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.
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türkiye, japonya, 2020 tokyo paralimpik oyunları

Tokyo Paralimpik Oyunları başlıyor

02:50 24.08.2021
© AAParalimpik Yüzme Türk Milli Takımı, İtalya'da 14 madalya kazandı
Paralimpik Yüzme Türk Milli Takımı, İtalya'da 14 madalya kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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Paralimpik atletlerden Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Hakan Cira, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi hedefliyor.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugün başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli atletlerden Esra Bayrak, Fatma Damla ve Hakan Cira, açıklamalarda bulundu.
Esra Bayrak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefinin uzun atlama branşında Türkiye'ye madalyayı kazandırmak olduğunu söyledi.
Türkiye'nin gücünü göstermek için Tokyo'da olduğunu anlatan Esra, "Çok heyecanlıyım. Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu, daha çok çalışmış oldum. Henüz 21 yaşındayım. Olimpiyatlara çok iyi hazırlandım. İnşallah buradan Türkiye'ye madalya ile döneceğim." ifadelerini kullandı.
Görme engelli milli sporcu Hakan Cira ise kota alıp Tokyo'ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hazırlık sürecimiz çok iyi geçti. Benim yarışım 1 Eylül tarihinde olacak. O zamana kadar çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefim Türk bayrağını göndere çektirmek." dedi.
"Halkımıza mesajım gözleri arkada kalmasın." diyen milli sporcu, "Hep birlikte burada mücadele edip elimizden geleni yapacağız. Burada birçok rekor kırıp ülkemize madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.
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