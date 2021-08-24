https://tr.sputniknews.com/20210824/tokyo-paralimpik-oyunlarinin-acilisinda-turk-bayragi-havva-elmali-ve-mucahit-gunaydinda-olacak-1048281750.html

Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılışında Türk bayrağı Havva Elmalı ve Mücahit Günaydın'da olacak

Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılışında Türk bayrağı Havva Elmalı ve Mücahit Günaydın'da olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T12:47+0300

2021-08-24T12:47+0300

2021-08-24T12:48+0300

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atletizm

tekerlekli sandalye

2020 tokyo olimpiyatları

2020 tokyo paralimpik oyunları

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Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşecek açılış töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın’ın taşıyacağını belirtti.Oyunlarda atletizm T11 kategorisinde kadınlar 1500 metrede mücadele edecek Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın müsabakalarında forma giyecek Mücahit Günaydın, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.Milli atlet Havva Elmalı, 12 Ağustos 2003 tarihinde Giresun'da doğdu. Havva, 2021 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya, 2019 Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı.Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda forma giyen Mücahit Günaydın ise 25 Mart 1999'da Ordu'da dünyaya geldi. Mücahit, 23 Yaş Altı Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda ikinciliği, 2016 ve 2018'de düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonalarında ise altın madalya kazanan milli takımların kadrosunda yer aldı.Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın, Paralimpik Oyunları'nda ilk kez mücadele edecek.

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spor, basketbol, tokyo, atletizm, tekerlekli sandalye, 2020 tokyo olimpiyatları, 2020 tokyo paralimpik oyunları