Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü önündeki araca çarptı

Diyarbakır Kayapınar’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte makas atarak otomobil kullanan bir sürücü, süratle girdiği kavşakta bir araca arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobiller park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, dikkatsiz sürücünün kaza anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Diyarbakır’da bir sürücü makas atarak seyir halinde iken bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır Kayapınar’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte makas atarak otomobil kullanan bir sürücü, süratle girdiği kavşakta bir araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobiller park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, dikkatsiz sürücünün kaza anı cep telefonu kameralarına yansıdı.