https://tr.sputniknews.com/20210824/tunus-cumhurbaskani-25-temmuzda-aldigi-kararlarin-suresini-bir-sonraki-duyuruya-kadar-uzatti-1048271782.html

Tunus Cumhurbaşkanı, 25 Temmuz'da aldığı kararların süresini bir sonraki duyuruya kadar uzattı

Tunus Cumhurbaşkanı, 25 Temmuz'da aldığı kararların süresini bir sonraki duyuruya kadar uzattı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı istisnai kararların geçerlilik süresini bir sonraki duyuruya kadar uzatma kararı aldı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T03:12+0300

2021-08-24T03:12+0300

2021-08-24T03:12+0300

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Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Said'in 25 Temmuz'da yasama, yürütme ve yargı alanında 30 gün süreyle aldığı istisnai kararları bir sonraki duyuruya kadar uzatmaya karar verdiği belirtildi.Açıklamada, Cumhurbaşkanı, Said'in önümüzdeki günlerde Tunus halkına bir açıklama yapacağı ifade edildi.Tunus'ta neler oldu?25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.

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tunus, meclis, yargı, karar, kays said