Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210824/tunus-cumhurbaskani-25-temmuzda-aldigi-kararlarin-suresini-bir-sonraki-duyuruya-kadar-uzatti-1048271782.html
Tunus Cumhurbaşkanı, 25 Temmuz'da aldığı kararların süresini bir sonraki duyuruya kadar uzattı
Tunus Cumhurbaşkanı, 25 Temmuz'da aldığı kararların süresini bir sonraki duyuruya kadar uzattı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı istisnai kararların geçerlilik süresini bir sonraki duyuruya kadar uzatma kararı aldı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T03:12+0300
2021-08-24T03:12+0300
dünya
tunus
meclis
yargı
karar
kays said
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048271755_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_936285bf5e051bd3fc3c8bf3a6738ccf.jpg
Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Said'in 25 Temmuz'da yasama, yürütme ve yargı alanında 30 gün süreyle aldığı istisnai kararları bir sonraki duyuruya kadar uzatmaya karar verdiği belirtildi.Açıklamada, Cumhurbaşkanı, Said'in önümüzdeki günlerde Tunus halkına bir açıklama yapacağı ifade edildi.Tunus'ta neler oldu?25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
tunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048271755_123:0:1764:1231_1920x0_80_0_0_42d9b1f00220eddfabab6617a30f6c74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tunus, meclis, yargı, karar, kays said

Tunus Cumhurbaşkanı, 25 Temmuz'da aldığı kararların süresini bir sonraki duyuruya kadar uzattı

03:12 24.08.2021
© REUTERS / Zoubeir SouissiKays Said
Kays Said - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Abone ol
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı istisnai kararların geçerlilik süresini bir sonraki duyuruya kadar uzatma kararı aldı.
Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Said'in 25 Temmuz'da yasama, yürütme ve yargı alanında 30 gün süreyle aldığı istisnai kararları bir sonraki duyuruya kadar uzatmaya karar verdiği belirtildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı, Said'in önümüzdeki günlerde Tunus halkına bir açıklama yapacağı ifade edildi.

Tunus'ta neler oldu?

25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:46Zelenskiy, 12 Rus şirketine yaptırım öngören kararnameyi imzaladı
03:12Tunus Cumhurbaşkanı, 25 Temmuz'da aldığı kararların süresini bir sonraki duyuruya kadar uzattı
02:57Patruşev ve Sullivan, Afganistan’daki durumu konuştu
02:50Tokyo Paralimpik Oyunları başlıyor
02:27Fransa’da hayvanat bahçesinden 10 lemur ve 2 tamarin maymunu çalındı
02:25Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti
02:14Fatih Terim: Morutan transferinde sona yaklaştık
02:07FSB, Tula’da Rus silahları hakkında gizli bilgi çalmaya çalışan bir Ukrayna vatandaşını yakaladı
01:46ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısı 48 bine yaklaştı
01:42Almanya Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyor
01:36Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a Oğulcan yanıtı
01:28ABD'de Kongre baskınında göstericiyi vuran polis aklandı
01:22İsrail gazetesi: Bennett-Biden görüşmesinin ana gündem maddesi İran olacak
01:11ABD Dışişleri Bakanlığı: Kabil'deki havalimanının kontrolü, Taliban ile görüşülen konular arasında
01:10İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
01:00Fransa'nın Var bölgesindeki yangın 8. gününde hala söndürülemedi
00:57Adıyaman’da intihar girişimi: Polis arkadan sessizce gelip yukarı çekti
00:56Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Göç akınlarının kısıtlanması Türkiye ve Yunanistan'ın yararına
00:46New York Times, Afganistan Savaşı ile ilgili eski ABD'li diplomatların görüşlerine yer verdi
00:36Meksika'da petrol platformunda meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti