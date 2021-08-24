Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210824/tunus-cumhurbaskani-olaganustu-onlemler-tunusu-bekleyen-kapidaki-tehlike-gerekcesiyle-uzatildi-1048305192.html
Tunus Cumhurbaşkanı: Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı
Tunus Cumhurbaşkanı: Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, olağanüstü yetkileri elinde toplama kararını uzatmasına ilişkin, "Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T22:54+0300
2021-08-24T22:54+0300
dünya
tunus
olağanüstü hal
kays said
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048271755_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_936285bf5e051bd3fc3c8bf3a6738ccf.jpg
Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yayınlanan görüntülü mesajda, Said, Ticaret ve İhracat Bakanı Muhammed Busaid'i, Kartaca Sarayı'nda kabulünün ardından, Meclis'in çalışmalarını durdurması, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması gibi olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararları süresiz uzatmasına ilişkin gerekçeleri açıkladı.Said, "Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı ve bu durum hala geçerli. Ülkedeki mevcut siyasi kurumlar ve işleyiş biçimleri devlete karşı bir tehlike. Parlamento, devlete karşı bir zarar ve oy verme süreçleri lobilerle istişare içinde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.Tunus'taki eski hükümetleri detay vermeden "Tunus'un son 10 yılda aldığı yardımları İsviçre'ye aktarmakla" suçlayan Said, ülkedeki ulusal diyalog çağrılarına dair, "Kiminle bir ulusal diyalog? Geçmişe dönmeye imkan yok. Halka tüm isimleri ve gerçekleri açıklayacağım gün gelecek." diye konuştu.Tunus Cumhurbaşkanı, isim vermediği siyasi partileri, tekelcilerle işbirliği halinde temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını yükseltmekle suçlayarak, söz konusu grupları "bedelini ödemekle" tehdit etti.25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
tunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048271755_123:0:1764:1231_1920x0_80_0_0_42d9b1f00220eddfabab6617a30f6c74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tunus, olağanüstü hal, kays said

Tunus Cumhurbaşkanı: Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı

22:54 24.08.2021
© REUTERS / Zoubeir SouissiKays Said
Kays Said - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Abone ol
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, olağanüstü yetkileri elinde toplama kararını uzatmasına ilişkin, "Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı." dedi.
Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yayınlanan görüntülü mesajda, Said, Ticaret ve İhracat Bakanı Muhammed Busaid'i, Kartaca Sarayı'nda kabulünün ardından, Meclis'in çalışmalarını durdurması, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması gibi olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararları süresiz uzatmasına ilişkin gerekçeleri açıkladı.
Said, "Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı ve bu durum hala geçerli. Ülkedeki mevcut siyasi kurumlar ve işleyiş biçimleri devlete karşı bir tehlike. Parlamento, devlete karşı bir zarar ve oy verme süreçleri lobilerle istişare içinde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.
Tunus'taki eski hükümetleri detay vermeden "Tunus'un son 10 yılda aldığı yardımları İsviçre'ye aktarmakla" suçlayan Said, ülkedeki ulusal diyalog çağrılarına dair, "Kiminle bir ulusal diyalog? Geçmişe dönmeye imkan yok. Halka tüm isimleri ve gerçekleri açıklayacağım gün gelecek." diye konuştu.
Tunus Cumhurbaşkanı, isim vermediği siyasi partileri, tekelcilerle işbirliği halinde temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını yükseltmekle suçlayarak, söz konusu grupları "bedelini ödemekle" tehdit etti.
25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
220000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünBeyaz Saray: Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısı 4 binden fazla
DünCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Neredeydik, nereye geldik?' paylaşımları
DünTürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çekya oldu
DünTansu Çiller'in 'dönemin Genelkurmay Başkanı'na iş birliği teklifinde bulunduğu' iddiasına yanıt
DünTunus Cumhurbaşkanı: Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı
DünTaliban: Rusya'nın etkisi Pençşir sorununun çözümüne yardımcı olacak
DünMersin'de yaşamını yitiren Kovid 19 hastasının yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
DünGalatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi
DünYunanistan’da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı
DünŞoygu: Taliban’ın eline fazla miktarda silah geçmesi başlıca tehdit
DünPutin: Rusya, Afganistan'daki silahlı çatışmaya müdahil olmayacak
DünMansur Yavaş: Ankapark’ın maliyetinin 750 milyon dolar olduğunu söylemiştim, 801 milyon dolarmış
DünABD'de koronavirüs salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 4 kattan fazla arttı
Dünİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri
Dünİstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı: 'Ben aşısız servisçi öğrenci taşıyamaz' demedim
DünEda Erdem: Hayallerimizi gerçekleştirmek için savaşmaya devam edeceğiz
DünStoltenberg tahliyeler için Kabil'deki havaalanının açık kalması gerektiğini belirtti
DünLübnan'dan Beyrut'u mahveden patlamayla ilgili İngiliz kimyasal şirketine dava
DünPremier Lig kulüpleri, İngiltere'nin kırmızı listeye aldığı ülkelere oyuncu göndermeme kararı aldı
DünErbaş: Çatışma dilinin revaç bulması, dini meselelerin kavgaya dönüşme tehlikesini barındırmaktadır