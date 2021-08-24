https://tr.sputniknews.com/20210824/tunus-cumhurbaskani-olaganustu-onlemler-tunusu-bekleyen-kapidaki-tehlike-gerekcesiyle-uzatildi-1048305192.html
Tunus Cumhurbaşkanı: Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı
Tunus Cumhurbaşkanı: Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, olağanüstü yetkileri elinde toplama kararını uzatmasına ilişkin, "Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T22:54+0300
2021-08-24T22:54+0300
2021-08-24T22:54+0300
dünya
tunus
olağanüstü hal
kays said
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Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yayınlanan görüntülü mesajda, Said, Ticaret ve İhracat Bakanı Muhammed Busaid'i, Kartaca Sarayı'nda kabulünün ardından, Meclis'in çalışmalarını durdurması, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması gibi olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararları süresiz uzatmasına ilişkin gerekçeleri açıkladı.Said, "Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı ve bu durum hala geçerli. Ülkedeki mevcut siyasi kurumlar ve işleyiş biçimleri devlete karşı bir tehlike. Parlamento, devlete karşı bir zarar ve oy verme süreçleri lobilerle istişare içinde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.Tunus'taki eski hükümetleri detay vermeden "Tunus'un son 10 yılda aldığı yardımları İsviçre'ye aktarmakla" suçlayan Said, ülkedeki ulusal diyalog çağrılarına dair, "Kiminle bir ulusal diyalog? Geçmişe dönmeye imkan yok. Halka tüm isimleri ve gerçekleri açıklayacağım gün gelecek." diye konuştu.Tunus Cumhurbaşkanı, isim vermediği siyasi partileri, tekelcilerle işbirliği halinde temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını yükseltmekle suçlayarak, söz konusu grupları "bedelini ödemekle" tehdit etti.25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
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tunus, olağanüstü hal, kays said
Tunus Cumhurbaşkanı: Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, olağanüstü yetkileri elinde toplama kararını uzatmasına ilişkin, "Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı." dedi.
Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yayınlanan görüntülü mesajda, Said, Ticaret ve İhracat Bakanı Muhammed Busaid'i, Kartaca Sarayı'nda kabulünün ardından, Meclis'in çalışmalarını durdurması, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması gibi olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararları süresiz uzatmasına ilişkin gerekçeleri açıkladı.
Said, "Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı ve bu durum hala geçerli. Ülkedeki mevcut siyasi kurumlar ve işleyiş biçimleri devlete karşı bir tehlike. Parlamento, devlete karşı bir zarar ve oy verme süreçleri lobilerle istişare içinde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.
Tunus'taki eski hükümetleri detay vermeden "Tunus'un son 10 yılda aldığı yardımları İsviçre'ye aktarmakla"
suçlayan Said, ülkedeki ulusal diyalog çağrılarına dair, "Kiminle bir ulusal diyalog? Geçmişe dönmeye imkan yok. Halka tüm isimleri ve gerçekleri açıklayacağım gün gelecek." diye konuştu.
Tunus Cumhurbaşkanı, isim vermediği siyasi partileri, tekelcilerle işbirliği halinde temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını yükseltmekle suçlayarak, söz konusu grupları "bedelini ödemekle" tehdit etti.
25 Temmuz'
da Tunus Cumhurbaşkanı Said,
Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi
'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.En-Nahda Hareketi,
Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.