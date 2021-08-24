https://tr.sputniknews.com/20210824/tunusta-nahda-hareketi-yurutme-ofisini-feshetti-1048271251.html

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti

Tunus'ta Nahda Hareketi, Yürütme Ofisi'nin feshedildiğini ve üyelerinin tamamının görevden alındığını duyurdu. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T02:25+0300

2021-08-24T02:25+0300

2021-08-24T02:25+0300

dünya

tunus

fesih

nahda hareketi

kays said

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Nahda Hareketi'nin Facebook hesabından, Medya ve İletişim Ofisi tarafından imzalanan yazılı açıklamada, Yürütme Ofisi'nin feshedildiği ve üyelerinin tamamının görevden alındığı belirtilerek, 'sahnenin gereksinimlerine cevap verecek ve gerekli verimliliği sağlayacak şekilde' ofisin yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.Açıklamada, hareketin başkanının, Yürütme Ofisi üyelerine çabalarından dolayı teşekkür ettiği ve üyelerden ofisin yeni oluşumuna kadar görevlerine devam etmelerini talep ettiği kaydedildi.Tunus'ta neler oldu?25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.

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tunus, fesih, nahda hareketi, kays said