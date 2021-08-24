Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti

Nahda Hareketi'nin Facebook hesabından, Medya ve İletişim Ofisi tarafından imzalanan yazılı açıklamada, Yürütme Ofisi'nin feshedildiği ve üyelerinin tamamının görevden alındığı belirtilerek, 'sahnenin gereksinimlerine cevap verecek ve gerekli verimliliği sağlayacak şekilde' ofisin yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.Açıklamada, hareketin başkanının, Yürütme Ofisi üyelerine çabalarından dolayı teşekkür ettiği ve üyelerden ofisin yeni oluşumuna kadar görevlerine devam etmelerini talep ettiği kaydedildi.Tunus'ta neler oldu?25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
Nahda Hareketi'nin Facebook hesabından, Medya ve İletişim Ofisi tarafından imzalanan yazılı açıklamada, Yürütme Ofisi'nin feshedildiği ve üyelerinin tamamının görevden alındığı belirtilerek, 'sahnenin gereksinimlerine cevap verecek ve gerekli verimliliği sağlayacak şekilde' ofisin yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.
Açıklamada, hareketin başkanının, Yürütme Ofisi üyelerine çabalarından dolayı teşekkür ettiği ve üyelerden ofisin yeni oluşumuna kadar görevlerine devam etmelerini talep ettiği kaydedildi.
Tunus'ta neler oldu?
25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.