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https://tr.sputniknews.com/20210824/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takiminin-rakibi-cekya-oldu-1048305660.html
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çekya oldu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çekya oldu
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen Türkiye A Milli Takım'ın rakibi Çekya oldu. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T23:22+0300
2021-08-24T23:22+0300
2021-08-24T23:22+0300
yaşam
bulgaristan
çekya
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak.
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bulgaristan, çekya, türkiye a milli kadın voleybol takımı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çekya oldu
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen Türkiye A Milli Takım'ın rakibi Çekya oldu.
D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan
Çekya ile eşleşti.
Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak.