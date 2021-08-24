https://tr.sputniknews.com/20210824/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takiminin-rakibi-cekya-oldu-1048305660.html

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çekya oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çekya oldu

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen Türkiye A Milli Takım'ın rakibi Çekya oldu. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T23:22+0300

2021-08-24T23:22+0300

2021-08-24T23:22+0300

yaşam

bulgaristan

çekya

türkiye a milli kadın voleybol takımı

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D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak.

bulgaristan

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bulgaristan, çekya, türkiye a milli kadın voleybol takımı