https://tr.sputniknews.com/20210824/turkiyede-son-24-saatte-19-bin-191-vaka-tespit-edildi-230-kisi-hayatini-kaybetti--1048301761.html

Türkiye'de 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi, 230 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'de 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi, 230 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 191 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladığı güncel... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T20:31+0300

2021-08-24T20:31+0300

2021-08-24T20:50+0300

türkiye

son dakika

sağlık bakanlığı

vaka

fahrettin koca

koronavirüs

vaka sayısı

koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait olduğunu bildirdiği koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" ifadeleriyle paylaştı.Sağlık Bakanı Koca Twiter'dan yaptığı açıklamada "Kovid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7'nci sıradayız" dedi.

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son dakika, sağlık bakanlığı, vaka, fahrettin koca, koronavirüs, vaka sayısı, koronavirüs aşısı