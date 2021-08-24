Türkiye'de 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi, 230 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait olduğunu bildirdiği koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" ifadeleriyle paylaştı.Sağlık Bakanı Koca Twiter'dan yaptığı açıklamada "Kovid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7'nci sıradayız" dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 191 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladığı güncel koronavirüs tablosunun ardından "Kovid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7'nci sıradayız" paylaşımını yaptı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait olduğunu bildirdiği koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" ifadeleriyle paylaştı.