https://tr.sputniknews.com/20210824/turkiyenin-en-buyuk-tatli-su-golunde-alg-patlamasi-suyun-rengi-yesile-dondu-1048280749.html

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde alg patlaması: Suyun rengi yeşile döndü

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde alg patlaması: Suyun rengi yeşile döndü

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nde suyun rengi yeşile büründü. Gölde ağır bir koku yayıldığını belirten köylüler, otların kıyıya vurduğunu... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T12:23+0300

2021-08-24T12:23+0300

2021-08-24T12:23+0300

türkiye

türkiye

konya

isparta

göl

alg

tatlı su rezervi

erol kesici

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048280565_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_656a5948d8c221ec442271702b76e1df.jpg

Su kaynaklarının hızla azalması ve kirlenmesiyle birlikte sıcaklıklardaki aşırı artışlar, göllerde dipte biriken mavi- yeşil algler yüzeye çıkıyor. Türkiye'nin en büyük üçüncü, tatlı su açısından ise en büyüğü olan Beyşehir Gölü'nde de suyun rengi yeşile büründü. Göldeki alg patlamasını görüntüleyen bölgeden vatandaşlar, göl yüzeyini yeşil bir tabakanın kapladığı, su azaldıkça renginin de yemyeşil olduğunu söylediler. Gölde çok ağır bir koku yayıldığını belirten köylüler, otların kıyıya vurduğunu dile getirdi.Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Isparta ve Konya sınırlarındaki Türkiye'nin en büyük doğal tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde bugünkü yapılan araştırmalar sonucunda Mada Adası ve Gölyaka kısmında su renginin tamamen yeşile boyandığının görüldüğünü kaydetti.'Tarımda bile kullanılmasının halk sağlığı açısından tehlikeli'Aynı Marmara Denizi'ndeki gibi göllerde de meydana gelen, temel nedeni azot ve fosfat yoğunluğuna bağlı aşırı kirlilik sonucu ortaya çıkan alg patlamasının Beyşehir'de de görüldüğünü anlatan Dr. Kesici, şunları söyledi:Geçen günlerde de Beyşehir Gölü'nün bir yerinde meydana gelen balık ölümlerinin nedeninin yine göldeki aşırı alg artışı olduğunu dile getiren Dr. Kesici, çözüm için ise gölü besleyen kaynakların önlerinin bir an önce açılması, dip çamurunun temizlenmesi ve göle atık bırakılmamasını acil alınabilecek en önemli önlemler olarak sıraladı.

türkiye

konya

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, konya, isparta, göl, alg, tatlı su rezervi, erol kesici