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Twitch ekranlarında bir ilk: Takipçilerine 'Sims' deneyimi yaşattı
14:19 24.08.2021 (güncellendi: 14:26 24.08.2021)
© Fotoğraf : Twitch / JermaTwitch yayıncısı, takipçilerine Sims deneyimi yaşatıyor
© Fotoğraf : Twitch / Jerma
Twitch yayıncısı Jeremy Elbertson (Jerma985), takipçilerine yaptığı yayında The Sims oyununu canlandırdı. Yayın boyunca Jerma, kendisine verilen komutları, tıpkı oyundaki evler gibi dizayn edilmiş bir evin içinde yerine getirdi.
Twitch platformunun popüler yayıncılarından Jerma, bir ilke imza attı.
The Sims oyununun 'Doll House' adı verilen kısmının 'gerçek hayat' versiyonunu sergileyen Jerma, yayını izleyenlerden kendisini oyun karakteri gibi yönlendirmesini istedi.
This stream is so damn amazing, going to stop watching it because have classes now, but these kind of projects are why I feel Jerma is one of the best content creators around there, best e-clown streamer#jerma985 #JermaDollHouse2021 #TheSims pic.twitter.com/AuwyZ1IGcX— WATAME VIRUS 🐏🌲👯♀️♌💀🌿 (@WatameVirus) August 18, 2021
Oyunu bire bir taklit etmeye çalışan yayıncı, ekranın sol alt kısmına 'karakterin' enerji, açlık, hijyen ve neşe gibi durumlarını gösteren barlar da yerleştirdi. Katılımcılar bu barlar üzerinden Jerma'nın anlık durumuna oy verdi.
jerma letting us play the sims is not what i was expecting pic.twitter.com/mouv51qSj6— kelly ♡ hu tao's gf (@kotoomaru) August 18, 2021
Jerma, kendisine verilen komutları, tıpkı oyunda 'dollhouse' olarak adlandırılan evler gibi dizayn edilmiş bir evin içinde yerine getirdi. Ekranın sağ üst kısmında ise tıpkı oyundaki gibi "Evine hoş geldin Jerma" yazısı yer aldı.
Yayın boyunca oyun akışında bulunan eylemleri gerçekleştiren Jerma, hijyen barının düşmesiyle duşa girdi, açlık durumunu gösteren barın kritik seviyeye inmesiyle yemek yedi, koşu ve yürüyüş yaptı.
Yayınları oldukça rağbet gören Jerma, “Her zaman sınırları zorlamaya ve izleyicilerim için en eğlenceli deneyimi yaratmaya çalışıyorum” dedi.