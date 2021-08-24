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https://tr.sputniknews.com/20210824/ukraynanin-grigoriy-kuropyatnikov-gemisinden-9-yil-sonra-turkiyeye-ilk-dostluk-ziyareti-1048272034.html
Ukrayna’nın Grigoriy Kuropyatnikov gemisinden 9 yıl sonra Türkiye’ye ilk dostluk ziyareti
Ukrayna’nın Grigoriy Kuropyatnikov gemisinden 9 yıl sonra Türkiye’ye ilk dostluk ziyareti
Ukrayna Deniz Güvenlik Servisi amiral gemisi Grigoriy Kuropyatnikov’un, 9 yıldır Türkiye’ye ilk kez gayriresmi bir dostluk ziyaretinde bulunacağı bildirildi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T04:17+0300
2021-08-24T04:17+0300
2021-08-24T04:18+0300
dünya
ukrayna
türkiye
ziyaret
grigoriy kuropyatnikov
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Ukrayna Sınır Güvenlik Hizmetleri’nden yapılan açıklamada, "Deniz Güvenlik Servisi’ne ait gemi, 9 yıldır ilk kez Türkiye’ye gayriresmi bir dostluk ziyareti gerçekleştirecek" ifadeleri kullanıldı.Ziyaretin Türkiye tarafının daveti üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi.Geminin geçişi sırasında Ukrayna’daki Bayrak Günü çerçevesinde deniz güvenlik güçleri açık denizde bayrak çekti.Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin planların yapılması ve deneyimlerin paylaşılması öngörülüyor.Ukrayna tarafı, seyrüsefer cihazlarının kullanımı, arama kurtarma operasyonlarını, ayrıca denizde ortak tatbikat konularını görüşmeyi planlıyor.
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Ukrayna’nın Grigoriy Kuropyatnikov gemisinden 9 yıl sonra Türkiye’ye ilk dostluk ziyareti 04:17 24.08.2021 (güncellendi: 04:18 24.08.2021)
Ukrayna Deniz Güvenlik Servisi amiral gemisi Grigoriy Kuropyatnikov’un, 9 yıldır Türkiye’ye ilk kez gayriresmi bir dostluk ziyaretinde bulunacağı bildirildi.
Ukrayna Sınır Güvenlik Hizmetleri’nden yapılan açıklamada, "Deniz Güvenlik Servisi’ne ait gemi, 9 yıldır ilk kez Türkiye’ye gayriresmi bir dostluk ziyareti gerçekleştirecek" ifadeleri kullanıldı.
Ziyaretin
Türkiye tarafının daveti üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi.
Geminin geçişi sırasında Ukrayna’daki Bayrak Günü çerçevesinde deniz güvenlik güçleri açık denizde bayrak çekti.
Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin planların yapılması ve deneyimlerin paylaşılması öngörülüyor.
Ukrayna tarafı, seyrüsefer cihazlarının kullanımı, arama kurtarma operasyonlarını, ayrıca denizde ortak tatbikat konularını görüşmeyi planlıyor.