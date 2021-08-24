Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/ulkesini-terk-eden-afganistan-merkez-bankasi-baskani-afyon-gelirleri-yaklasik-1-milyar-dolar-1048288479.html
Ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı: Afyon geliri yaklaşık 1 milyar dolar
Ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı: Afyon geliri yaklaşık 1 milyar dolar
Ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ecmel Ahmedi, ülke ekonomisinde görülen cari açığın büyük bir kısmının afyon üretimiyle kapatıldığını... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T15:21+0300
2021-08-24T15:24+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
islam
taliban
merkez bankası
bakan
uyuşturucu
savaş
açıklama
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101431/33/1014313354_0:50:1187:718_1920x0_80_0_0_618259a47a34323abaa5dfc7db918d74.jpg
Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ahmedi, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu. Ahmedi, ülke ekonomisine, Taliban'ın gelir kaynaklarına ve uyuşturucu üretimine ilişkin birtakım veriler paylaştı.“Afyonun ekonomideki yeri ne?” sorusuna Ahmedi, “Cari açığın büyük bir bölümünün afyon gelirleriyle finanse edildiğini düşünüyorum” yanıtını verdi.Taliban'ın 4 gelir kalemiTaliban'ın iktidara gelmeden önce çeşitli yollarla yıllık yaklaşık 1.5 milyar dolarlık gelir elde ettiğine ve bunun da Afganistan'daki merkezi bütçenin yaklaşık dörtte biri olduğuna işaret eden bir BM raporu hatırlatılarak örgütün olası gelir kaynaklarının sorulması üzerine Ahmedi, bunların dört kalemde sıraladı.Sözcü'nün aktardığına göre, örgütün kontrol ettiği alanlarda afyon ve madencilik sahalarındaki üretim üzerinden vergi aldığını belirten Ahmedi, örgütün kontrol ettiği alanlardaki geçişlerden bir tür gümrük vergisi de aldığını söyledi.Ahmedi, dördüncü gelir kaleminin ise, örgütün uluslararası alanda topladığı bağışlar olduğunu belirtti.'İthalatı karşılayacak rezerv yok'Afganistan Merkez Bankası'nın rezerv varlıklarının ABD tarafından dondurulmasına da değinen Ahmedi, ülkenin rezervlerinin 14 aylık ithalatı karşılayacak durumda olduğunu ancak yeni durumda sadece birkaç milyon doların ülkede Taliban'ın kullanımında olduğunu ve bununla sadece 2 günlük ithalatın karşılanabileceğini söyledi.Ülkede banka mevduatlarının yaklaşık yüzde 70'inin dolar cinsi olduğunu ancak yeni durumda mevduat sahiplerinin paralarını ancak Afgani olarak çekebileceklerini belirten Ahmedi, ülkede enflasyonun hızla artmasını beklediğini de ekledi.Taliban, Afganistan Merkez Bankası başkanlığına Hacı Muhammed İdris’in, Maliye Baknalığı'na ise Gul Agha’nın atandığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210823/taliban-merkez-bankasi-baskani-atadi-1048258778.html
https://tr.sputniknews.com/20210824/taliban-maliye-bakani-istihbarat-baskani-ve-icisleri-bakan-vekili-atadi-1048280090.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101431/33/1014313354_82:0:1106:768_1920x0_80_0_0_4363bf08064e12c718c8e687ea0b6344.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, islam, taliban, merkez bankası, bakan, uyuşturucu, savaş, açıklama, ekonomi, cari açık, hükümet, atama, terör örgütü, başkan, afyon, radikal islam

Ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı: Afyon geliri yaklaşık 1 milyar dolar

15:21 24.08.2021 (güncellendi: 15:24 24.08.2021)
© AFP 2021 / John D. McHughAfyon
Afyon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AFP 2021 / John D. McHugh
Abone ol
Ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ecmel Ahmedi, ülke ekonomisinde görülen cari açığın büyük bir kısmının afyon üretimiyle kapatıldığını, afyon gelirlerinin yıllık yaklaşık 1 milyar doları bulduğunu söyledi.
Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ahmedi, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.
Ahmedi, ülke ekonomisine, Taliban'ın gelir kaynaklarına ve uyuşturucu üretimine ilişkin birtakım veriler paylaştı.
“Afyonun ekonomideki yeri ne?” sorusuna Ahmedi, “Cari açığın büyük bir bölümünün afyon gelirleriyle finanse edildiğini düşünüyorum” yanıtını verdi.

Taliban'ın 4 gelir kalemi

Taliban'ın iktidara gelmeden önce çeşitli yollarla yıllık yaklaşık 1.5 milyar dolarlık gelir elde ettiğine ve bunun da Afganistan'daki merkezi bütçenin yaklaşık dörtte biri olduğuna işaret eden bir BM raporu hatırlatılarak örgütün olası gelir kaynaklarının sorulması üzerine Ahmedi, bunların dört kalemde sıraladı.
Taliban müzakere heyeti üyeleri Hayrullah Hayırhua (sol), Süheyl Şahin (orta) ve Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki Siyasi Ofisi'nin Sözcüsü Muhammed Naim (sağ) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban, merkez bankası başkanı atadı
Dün, 17:01
Sözcü'nün aktardığına göre, örgütün kontrol ettiği alanlarda afyon ve madencilik sahalarındaki üretim üzerinden vergi aldığını belirten Ahmedi, örgütün kontrol ettiği alanlardaki geçişlerden bir tür gümrük vergisi de aldığını söyledi.
Ahmedi, dördüncü gelir kaleminin ise, örgütün uluslararası alanda topladığı bağışlar olduğunu belirtti.

'İthalatı karşılayacak rezerv yok'

Afganistan Merkez Bankası'nın rezerv varlıklarının ABD tarafından dondurulmasına da değinen Ahmedi, ülkenin rezervlerinin 14 aylık ithalatı karşılayacak durumda olduğunu ancak yeni durumda sadece birkaç milyon doların ülkede Taliban'ın kullanımında olduğunu ve bununla sadece 2 günlük ithalatın karşılanabileceğini söyledi.
Ülkede banka mevduatlarının yaklaşık yüzde 70'inin dolar cinsi olduğunu ancak yeni durumda mevduat sahiplerinin paralarını ancak Afgani olarak çekebileceklerini belirten Ahmedi, ülkede enflasyonun hızla artmasını beklediğini de ekledi.
Taliban, Afganistan Merkez Bankası başkanlığına Hacı Muhammed İdris’in, Maliye Baknalığı'na ise Gul Agha’nın atandığını açıklamıştı.
Taliban savaşçıları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban, maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atadı
12:03
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:27CHP'li Ağbaba soru önergesi verdi: 'Üniversitelerimizden kabul alan Taliban militanı sayısı kaç?'
16:21Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de
16:19Rusya ordusu yeni silahlar için anlaştı: Tsirkon ve Kinjal hipersonik füzeleri de alınacak
16:16Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak
16:08A-101'de bölge sorumlusundan kadın çalışana saldırı
16:02BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Taliban’ın ciddi insan hakları ihlallerine dair raporlar aldık
15:56Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
15:50‘ABD ve diğer Batı ülkelerinin askeri gemilere yönelik ambargosu yerli çözümler ile aşılıyor’
15:49Rusya, Afganistan'daki durum nedeniyle Tacikistan'daki üssünü Kornet füzeleriyle güçlendirdi
15:46Tokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı
15:46Öğrenci evlerinin yoğun olduğu ilçede kira fiyatlarında büyük artış
15:37İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü
15:33Börekçiye giren hırsızın limonata ‘keyfi’
15:31İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'in 'tenis kortu' iddiasına yanıt
15:29Doç. Dr. Köroğlu’ndan ‘Naci İnci’ değerlendirmesi: Vazgeçmiyoruz, 3 sene de gerekse sürdüreceğiz
15:22Karnından 9 aylık bebeğin boyutuna ulaşan kist çıkarıldı: 'Geceleri hareket ediyordu'
15:21Ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı: Afyon geliri yaklaşık 1 milyar dolar
15:05Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı: ‘Mazlum milletlerin emperyalizme karşı ortak zaferi’
14:55'Chita'yla ilişkisi' olduğunu iddia eden kadının şempanzeleri ziyaret etmesi yasaklandı
14:55Yunanistan’da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı