Ümit Özdağ, partisinin logosunu ve ismini duyurdu

Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu İstanbul Milletvetkili Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni partisinin ismini açıkladı.Özdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Paylaşımda, ayrıca, Zafer Partisi'nin logosu da yer aldı.
İYİ Parti'den istifa ederek, Ayyıldız Hareketi'ni kuran Ümit Özdağ, yeni kurduğu partisinin isminin Zafer Partisi olduğunu duyurdu. Özdağ, yeni partinin logosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu İstanbul Milletvetkili Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni partisinin ismini açıkladı.
Özdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..."
Paylaşımda, ayrıca, Zafer Partisi'nin logosu da yer aldı.
Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor... pic.twitter.com/mg4wdoOJuu