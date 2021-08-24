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https://tr.sputniknews.com/20210824/washington-post-cia-direktoru-kabilde-talibanin-siyasi-lideriyle-gizlice-gorustu-1048284131.html
Washington Post: CIA Direktörü, Kabil'de Taliban'ın siyasi lideriyle gizlice görüştü
Washington Post: CIA Direktörü, Kabil'de Taliban'ın siyasi lideriyle gizlice görüştü
Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos mühletine dek tamamlanması operasyonu fiyaskoya dönüşürken, CIA Direktörü William Burns'ün... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T13:41+0300
2021-08-24T14:48+0300
afganistan
taliban
cia
dünya
william burns
molla abdul gani birader
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CIA Direktörü William J. Burns'ün pazartesi günü Kabil'de Taliban'ın fiili lideri Abdülgani Birader'le gizlice görüştüğünü duyuran The Washington Post gazetesi, bunun, İslamcı örgütün Afgan başkentini 15 Ağustos'ta silah zoruyla ele geçirmesinden beri Joe Biden yönetimiyle arasındaki en üst düzey yüz yüze görüşme olduğunu belirtti.Görüşme, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos mühletine dek tamamlanması operasyonunun fiyaskoya dönüşmesinin gölgesinde gerçekleşti. Meseleye hakim ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, CIA'in konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı, ancak görüşmenin muhtemelen ABD ordusunun Amerikan vatandaşlarını ve ABD öncülüğündeki NATO güçleriyle birlikte çalışan Afganları tahliye etmesi için yaklaşan mühlete odaklandığı aktarıldı.Dün Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Sky News'e verdiği mülakatta, tahliyelerin 31 Ağustos sonrasına uzatılmasını ve bunun için bir miktar ABD askerinin Afganistan'da kalmaya devam etmesini reddetmişti. Şahin, 31 Ağustos'ta tamamen çekilme mühletinin ihlalinin sonuçları olacağı uyarısını yapmıştı.G7 (ABD, Britanya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya) liderlerinin Afganistan krizini ele almak için bugün sanal toplantı düzenlemesi öncesi, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın ABD Başkanı Joe Biden'dan mühleti uzatmasını isteyeceği basına yansımıştı.Son 10 günde 58 bin 700 kişiyi Afganistan'dan çıkaran ABD ile müttefikleri, kendi yurttaşları ve kendileriyle işbirliği yapmış Afganları Kabil Havaalanı'ndan tahliye için zamana karşı yarış içinde. Ancak Kabil Havaalanı'nda Afgan erkeklerin uçak iniş takımlarına tutunarak kaçmaya çalışırken can verdiği, annelerin bebeklerini dikenler teller üzerinden askerlere attığı, izdihamda ve geri püskürtmek için açılan ateşte çocuklarla kadınların öldüğü sahneler yaşanıyor. Hal böyleyken, Biden, Taliban'dan kaçmaya çalışanların havadan tahliyesine daha fazla zaman kazanmaya yönelik müzakereler yürütmesi için artan baskıyla karşı karşıya.Birader kimdir?Geçen günlerde Katar'ın başkenti Doha'dan Kabil'e giderek hükümet kurma çalışmalarına başlayan Taliban'ın 2 numarası ve fiili lideri Abdülgani Birader, 2013'te ölen Taliban lideri Molla Ömer'in kız kardeşiyle evlendirmesi ve 'kardeş' anlamına gelen 'Birader' unvanını vermesi bakımından en çok güvendiği kişilerden biriydi. Taliban'ın 4 kurucusundan biri ve 25 Mayıs 2016'da Taliban liderliğine gelen Molla Hibetullah Ahundzade'den sonra 2 numarası konumundaki Birader, 2010'da Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde güvenlik güçlerince yakalandı, ancak 2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda Washington ile barış görüşmelerinde yer alması için serbest bırakıldı. Ocak 2019'da Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin başkanlığını üstlenen Birader, pek çok yabancı devlet yetkilisiyle görüşmeler yürüttü, Şubat 2020'de Trump yönetimi ile imzalanan barış anlaşmasına Taliban adına imza attı, anlaşma kapsamında Mart 2020'de Trump ile telefonda görüşerek, bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi oldu.
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afganistan, taliban, cia, william burns, molla abdul gani birader

Washington Post: CIA Direktörü, Kabil'de Taliban'ın siyasi lideriyle gizlice görüştü

13:41 24.08.2021 (güncellendi: 14:48 24.08.2021)
© REUTERS / Tom WilliamsWilliam Burns
William Burns - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Tom Williams
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Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos mühletine dek tamamlanması operasyonu fiyaskoya dönüşürken, CIA Direktörü William Burns'ün Kabil'de Taliban'ın siyasi lideri Molla Abdülgani Birader'le gizli görüşme gerçekleştirdiği haberi geldi.
CIA Direktörü William J. Burns'ün pazartesi günü Kabil'de Taliban'ın fiili lideri Abdülgani Birader'le gizlice görüştüğünü duyuran The Washington Post gazetesi, bunun, İslamcı örgütün Afgan başkentini 15 Ağustos'ta silah zoruyla ele geçirmesinden beri Joe Biden yönetimiyle arasındaki en üst düzey yüz yüze görüşme olduğunu belirtti.
Görüşme, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos mühletine dek tamamlanması operasyonunun fiyaskoya dönüşmesinin gölgesinde gerçekleşti.
Meseleye hakim ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, CIA'in konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı, ancak görüşmenin muhtemelen ABD ordusunun Amerikan vatandaşlarını ve ABD öncülüğündeki NATO güçleriyle birlikte çalışan Afganları tahliye etmesi için yaklaşan mühlete odaklandığı aktarıldı.
Dün Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Sky News'e verdiği mülakatta, tahliyelerin 31 Ağustos sonrasına uzatılmasını ve bunun için bir miktar ABD askerinin Afganistan'da kalmaya devam etmesini reddetmişti. Şahin, 31 Ağustos'ta tamamen çekilme mühletinin ihlalinin sonuçları olacağı uyarısını yapmıştı.
G7 (ABD, Britanya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya) liderlerinin Afganistan krizini ele almak için bugün sanal toplantı düzenlemesi öncesi, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın ABD Başkanı Joe Biden'dan mühleti uzatmasını isteyeceği basına yansımıştı.
Son 10 günde 58 bin 700 kişiyi Afganistan'dan çıkaran ABD ile müttefikleri, kendi yurttaşları ve kendileriyle işbirliği yapmış Afganları Kabil Havaalanı'ndan tahliye için zamana karşı yarış içinde. Ancak Kabil Havaalanı'nda Afgan erkeklerin uçak iniş takımlarına tutunarak kaçmaya çalışırken can verdiği, annelerin bebeklerini dikenler teller üzerinden askerlere attığı, izdihamda ve geri püskürtmek için açılan ateşte çocuklarla kadınların öldüğü sahneler yaşanıyor. Hal böyleyken, Biden, Taliban'dan kaçmaya çalışanların havadan tahliyesine daha fazla zaman kazanmaya yönelik müzakereler yürütmesi için artan baskıyla karşı karşıya.

Birader kimdir?

Geçen günlerde Katar'ın başkenti Doha'dan Kabil'e giderek hükümet kurma çalışmalarına başlayan Taliban'ın 2 numarası ve fiili lideri Abdülgani Birader, 2013'te ölen Taliban lideri Molla Ömer'in kız kardeşiyle evlendirmesi ve 'kardeş' anlamına gelen 'Birader' unvanını vermesi bakımından en çok güvendiği kişilerden biriydi. Taliban'ın 4 kurucusundan biri ve 25 Mayıs 2016'da Taliban liderliğine gelen Molla Hibetullah Ahundzade'den sonra 2 numarası konumundaki Birader, 2010'da Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde güvenlik güçlerince yakalandı, ancak 2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda Washington ile barış görüşmelerinde yer alması için serbest bırakıldı. Ocak 2019'da Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin başkanlığını üstlenen Birader, pek çok yabancı devlet yetkilisiyle görüşmeler yürüttü, Şubat 2020'de Trump yönetimi ile imzalanan barış anlaşmasına Taliban adına imza attı, anlaşma kapsamında Mart 2020'de Trump ile telefonda görüşerek, bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi oldu.
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