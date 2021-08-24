https://tr.sputniknews.com/20210824/yeni-zelandali-bakandan-canli-yayinda-gaf-bacaklarini-ac-1048296111.html

Yeni Zelandalı bakandan canlı yayında 'bacak açma' gafı

Yeni Zelandalı bakandan canlı yayında 'bacak açma' gafı

Yeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Chris Hipkins canlı yayında dil sürçmesi sonucu halka "dışarıdayken bacaklarını açmalarını" söyleyince sosyal medyada... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T17:21+0300

2021-08-24T17:21+0300

2021-08-24T17:23+0300

koronavirüs

yeni zelanda

jacinda ardern

koronavirüs

kovid-19

delta varyantı

chris hipkins

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Yeni Zelanda'nın Kovid-19’la Mücadele Bakanı Chris Hipkins’in canlı yayında yaşadığı talihsizlik ülkede eğlence konusu oldu. Bakan Hipkins, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bir kez daha kapanma kararı alınan ülkede salgına yönelik son durumla ilgili geçen pazar günü basın toplantısı düzenledi.Yeni Zelandalıları salgına karşı alınan yeni tedbirler konusunda bilgilendiren Hipkins, sosyal mesafe çağrısında bulunduğu sırada dili sürçmesi sonucu halka "dışarıdayken bacaklarını açmalarını" söyledi. Bakan Hipkins, "Yoğun bölgelerde yaşayanlar için dışarı çıktıklarında çevreleri başka kişilerle çevriliyken bacaklarını açması büyük bir zorluk" dedi.Yaptığı gafı fark ettiğinde gülümseyen Hipkins, toplantının sonunda eve gidip bacaklarını uzatacağını ve medyanın onunla eğlenmesini izleyeceğini söyledi.Bakan Hipkins, kullanmak istediği ifadenin aslında "bacakları çalıştırmak" ya da "yürüyüş yapmak" anlamına gelen "stretch his legs” olduğunu da belirtti.Konuşması sırasında Hipkins’in yanında duran Yeni Zelanda Sağlık Direktörü Dr. Ashley Bloomfield ise bakanın gafı karşısında gülümsememek için kendini zor tutsa da bozuntuya vermeden konuşmayı dinlemeyi sürdürdü.Sosyal medyada eğlence konusu olduBakan Hipkins’in yaşadığı canlı yayın kazası sosyal medyada eğlence konusu oldu. Hipkins’in gafı sosyal medyada gündem olurken, Yeni Zelandalılar #spreadyourlegs (bacaklarını aç) hashtagi ile paylaşımlar yapmaya başladı.Bazı kullanıcılar, söz konusu hashtagi kullanarak, "bacaklarını aç ve hayat kurtar" anlamına gelen imalı paylaşımlarda bulundu.'Sağlık bakanlığının tavsiyesine uyuyor ve bacaklarımızı açmak için dışarı çıkıyoruz'Yeni Zelandalıların itaatkar olduğunu ifade eden başka bir kullanıcı ise, "Bugün sağlık bakanlığının tavsiyesine uyuyor ve bacaklarımızı açmak için dışarı çıkıyoruz. Biz Zelandalılar çok uysalız" ifadelerini kullandı.Bir kullanıcı ise, bacaklarını açtığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Doğru yapıyor muyum?" diye sordu.Başka bir kullanıcı ise, "Sadece dışarıdayım, hükümetimi dinliyorum" paylaşımını yaptı.Caryn adlı kullanıcı ise, "Bu ülkeyi seviyorum" diyerek, "Bacakalarını aç(yay) virüsü değil" ifadelerinin yazılı olduğu bir görseli paylaştı.Auckland merkezli bazı küçük işletmeler ise olayı ticari fırsata çevirdi. Hipkins’in cümlelerinin yer aldığı ürünleri satışa çıkaran işletmeler, “Bir şeyler içerken hükümet tavsiyesini hatırlayabilirsiniz” sloganıyla ürünlerinin reklamını yaptı.Kısıtlamalar uzatıldıBaşbakan Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan 4. seviyedeki tam kapanmanın ülke genelinde 27 Ağustos, ülkenin en büyük kenti Auckland'da 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.Ülkede son 24 saatte 108 bin Kovid-19 testi yapıldığını ve 35 yeni vakanın kaydedildiğini belirten Ardern, halihazırda uygulanan 4'üncü seviye tam kapanmanın ülke genelinde 4 gün, Auckland'a ise bir hafta daha uzatıldığını söylemişti.Ardern: Delta varyantı oyunun kurallarını değiştirdi ama biz de yaklaşımımızı değiştirdikArdern, "Delta varyantı oyunun kurallarını değiştirdi ama biz de yaklaşımımızı değiştirdik, alarm seviyemizi sertleştirdik, temas takibimizi genişlettik, daha fazla maske takmamız gerekti ve daha fazla insanı test ediyoruz. Bununla başa çıkmak kesinlikle mümkün" ifadesini kullanmıştı.Ayrıca Ardern, Sağlık Müsteşarı'nın tavsiyesi üzerine parlamento oturumlarına da bir hafta ara verildiğini aktarmıştı.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tam kapanmanın yürürlükte olduğu Yeni Zelanda'da son 24 saatte 35 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. Aktif vaka sayısının 154'e yükseldiği ülkede, virüse yakalanan toplam 3 bin 54 kişiden 26'sı hayatını kaybetti.Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da 17 Ağustos'ta 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konulması üzerine 7 gün, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün tam kapanmaya gidilmişti.Delta varyantının yayılmasının önüne geçilememesi üzerine, Auckland'a uygulanan 4'üncü seviyedeki yasaklar, 20 Ağustos'ta alınan kararla ülke genelini kapsayacak şekilde 23 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. ​​​​​​​

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yeni zelanda, jacinda ardern, koronavirüs, kovid-19, delta varyantı , chris hipkins