https://tr.sputniknews.com/20210824/yunanistan-basbakani-micotakis-goc-akinlarinin-kisitlanmasi-turkiye-ve-yunanistanin-yararina-1048269661.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Göç akınlarının kısıtlanması Türkiye ve Yunanistan'ın yararına

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Göç akınlarının kısıtlanması Türkiye ve Yunanistan'ın yararına

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa'ya yeni göç akınlarının önlenmesi için Afganistan'a yakın ülkelerin Avrupa Birliği tarafından desteklenmesinin... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T00:56+0300

2021-08-24T00:56+0300

2021-08-24T00:56+0300

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göç

kiryakos miçotakis

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Miçotakis, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Roberta Metsola ile Maximos Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.Afganistan'daki son gelişmelerle bağlantılı olarak yeni toplu göç akınlarının söz konusu olduğuna işaret eden Miçotakis, Yunanistan'ın bu konuda yaptıklarıyla "görevini yerine getirdiğini" savundu.Miçotakis, "Göç cephesinde önemli tahriklerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. İnanıyorum ki, insan haklarına tamamen saygılı olarak Yunanistan'ın, aynı zamanda Avrupa'nın da olan sınırlarını koruyarak görevimizi yaptığımıza inanıyorum. Geçmişte benzer toplu göç akını girişimini geri çevirdik, gelecekte de aynı politikayı sürdüreceğiz." dedi.Avrupa'nın yeni göç akınlarıyla karşı karşıya kalmaması için Afganistan'a yakın ülkelerin Avrupa Birliği tarafından desteklenmesi çağrısında bulunan Miçotakis, "Özellikle göç akınlarıyla ilgili olarak AB'nin Afganistan'a yakın ülkeleri desteklemesi Avrupa'ya ek göç akınları olmayacağını güvence altına almamız açısından önemli." ifadelerini kullandı.Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasına değinerek, "Göç akınlarının kısıtlanmasının Türkiye ve Yunanistan'ın yararına" olduğunu söyledi.Başbakan Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum ve inanıyorum ki göç akınlarının mümkün olduğunca Afganistan'a yakın bölgelerde sınırlandırılmasının güvence altına alınmasında ortak çıkarlarımız var." ifadelerini kullandı.Metzola da Avrupa Parlamentosu'nun göç meselesiyle ilgili mesajının, bu konuda Avrupa'nın sorumluluğunu üstlenen ön cephedeki ülkelerin yanında olmaya devam edeceği şeklinde olduğunu belirtti.

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türkiye, yunanistan, göç, kiryakos miçotakis