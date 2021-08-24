https://tr.sputniknews.com/20210824/yunanistanda-kovid-19-asisi-olmayanlara-yonelik-tedbirler-artirildi-1048287567.html

Yunanistan’da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı

Yunanistan’da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı

Yunanistan’da, Delta varyantının etkisiyle günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle özellikle aşı olmayanları hedef alan yeni... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T14:55+0300

2021-08-24T14:55+0300

2021-08-24T14:55+0300

koronavirüs

yunanistan

ab

tedbir

maske

aşı

salgın

koronavirüs

kovid-19

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Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas, yaptığı açıklamada, 1 Eylül'den itibaren aşı olmayanlara yönelik yeni tedbirler uygulanacağını söyledi.Kikilyas, yeni tedbirler kapsamında, aşı olmayan ya da hastalığı geçirdiğine dair belge ibraz etmeyenler, devlet daireleri gibi kamuya ait kapalı yerlere PCR testi olsa bile giremeyecek ve devlete ait sağlık merkezlerinde ücretsiz PCR testi yaptıramayacak.​​​​​​​Kara, deniz ve hava yoluyla seyahat edecek olanlar 48 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi sonucu sunmak zorunda olacak.Devlet ve özel hastanelerde aşı olmayan tüm sağlık çalışanlarının işine ara verilecek, tedbirlere uymayan eczacılara ise idari yaptırım ve para cezaları uygulanacak.Restoran, kafe ve eğlence yerleri gibi kapalı mekanlara ve açık ya da kapalı stadyumlara sadece iki doz aşılanmış ya da hastalığı geçirmiş olanların girmesine izin verilecek.Aşılarını tamamlamış ya da hastalığı geçirmiş olanlarla çalışacağını beyan eden işletmelere tam doluluk ile çalışma izni verilecek.Yoğunluk yaşanan açık alanlarda maske zorunluluğu geliyorYoğunluk yaşanan açık alanlarda tüm vatandaşlar için maske takma zorunluluğu getirilecek.31 Mart 2022'ye kadar sürecek tedbirler kapsamında ayrıca 13 Eylül’den itibaren, aşı olmayan kamu ve özel sektör çalışanları, akademisyenler, üniversite öğrencileri, eğitimciler, televizyon ve sinemacılar, müzisyenler ve turizm çalışanları görevlerine devam edebilmesi için masrafları kendilerine ait olmak üzere haftada 2 kez PCR testi yaptıracak.​​​​​​​Yunanistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Yunanistan'da son 24 saatte 2 bin 628 Kovid-19 vakası kaydedildi, 34 kişi hayatını kaybetti.Yaklaşık 10.5 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana 561 bin 812 vaka, 13 bin 422 salgın kaynaklı ölüm kaydedildi. Ülkede halkın yaklaşık yüzde 53'ü iki doz aşılandı.

https://tr.sputniknews.com/20210823/yunanistanda-77-yasinda-bir-kisi-iki-doz-kovid-19-asisina-ragmen-hayatini-kaybetti-1048267297.html

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yunanistan, ab, tedbir, maske, aşı, salgın, koronavirüs, kovid-19