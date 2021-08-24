https://tr.sputniknews.com/20210824/zaharovadan-zelenskiye-yabanci-topraklar-hakkinda-etkinlikler-duzenleyip-kendinizi-rezil-etmeyin-1048284202.html
Zaharova’dan Zelenskiy’e: Yabancı topraklar hakkında etkinlikler düzenleyip kendinizi rezil etmeyin
Zaharova’dan Zelenskiy’e: Yabancı topraklar hakkında etkinlikler düzenleyip kendinizi rezil etmeyin
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’de gerçekleştirilen Kırım Platformu zirvesi ile ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T13:51+0300
2021-08-24T13:51+0300
2021-08-24T13:50+0300
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rusya
mariya zaharova
kırım
vladimir zelenskiy
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Telegram kanalından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Sırada ne var? Sivastopol İnsan Hakları Gözlemevi toplantısı, Aluşta Yerli Halklar Sempozyumu, Köktebel Caz Festivali Partisi şerefine Köktebel Partisi ve Bahçesaray Çeşmeler Kongresi mi?” ifadelerini kullandı.Zaharova’ya göre, Kiev yönetimi için Ukrayna’ya ait kentlerde etkinlikler düzenlemesi, aynı zamanda ‘Kırım’ın Rusya toprağı olduğunu, Ukrayna’daki ulus ve etnik grupların eşit şekilde sevilmesi gerektiğini’ öğrenmesi daha iyi olacak.Kırım Platformu zirvesi dün Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirildi. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı zirvede 40’tan fazla ülkeden katılım oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210823/kremlin-kirim-platformu-rusya-karsiti-ve-son-derece-dostane-olmayan-bir-etkinlik-1048253350.html
Forifi
Gomik karısın,kırım ruski goprağı değilki.dünya siyasi haritasına bakıp görebilirsin.
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rusya, mariya zaharova, kırım, vladimir zelenskiy
Zaharova’dan Zelenskiy’e: Yabancı topraklar hakkında etkinlikler düzenleyip kendinizi rezil etmeyin
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’de gerçekleştirilen Kırım Platformu zirvesi ile ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e ‘başka ülkelerin yerleşim yerleri’ hakkında etkinlik düzenleyerek kendini rezil etmemesi tavsiyesinde bulundu.
Telegram kanalından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Sırada ne var? Sivastopol İnsan Hakları Gözlemevi toplantısı, Aluşta Yerli Halklar Sempozyumu, Köktebel Caz Festivali Partisi şerefine Köktebel Partisi ve Bahçesaray Çeşmeler Kongresi mi?” ifadelerini kullandı.
Zaharova’ya göre, Kiev yönetimi için Ukrayna’ya ait kentlerde etkinlikler düzenlemesi, aynı zamanda ‘Kırım’ın Rusya toprağı olduğunu, Ukrayna’daki ulus ve etnik grupların eşit şekilde sevilmesi gerektiğini’ öğrenmesi daha iyi olacak.
Kırım Platformu zirvesi dün Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirildi. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı zirvede 40’tan fazla ülkeden katılım oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.