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https://tr.sputniknews.com/20210824/zelenskiy-12-rus-sirketine-yaptirim-ongoren-kararnameyi-imzaladi-1048271895.html
Zelenskiy, 12 Rus şirketine yaptırım öngören kararnameyi imzaladı
Zelenskiy, 12 Rus şirketine yaptırım öngören kararnameyi imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus devlet telekomünikasyon operatörü Rostelekom ile Vedomosti ve Moskovskiy Komsomolets gazeteleri dahil 12 Rus... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T03:46+0300
2021-08-24T03:46+0300
dünya
rusya
ukrayna
yaptırım
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 12 Rus kuruluşuna yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.Yaptırım listesine alınan şirketler Business News Media, ona ait Vedomosti gazetesi, TRK-3, Tarihi Perspektif İnceleme Vakfı, 'Vzaimopomosh' Hayır Derneği, 'Novinfo', 'Nashe Zavtra', 'Light-print', 'Narodnıye Novosti' ile 'Anna-news' oldu.Rostelekom, Moskovskiy Komsomolets ve Novinfo'ya sadece internet sitelerine erişim kısıtlaması yaptırımı uygulanırken diğer şirketlere bunun yanında varlıkları dondurma, ticari işlemleri kısıtlama, sermaye çıkışını yasaklama, telekomünikasyon hizmetlerini sunmasını kısıtlama yaptırımları da uygulandı.Rusya, geçen hafta Ukrayna vatandaşlarının yer aldığı yaptırım listesini genişleterek Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov'u eklemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210817/eski-ukrayna-lideri-yanukovic-kievin-30-yilda-en-buyuk-hatasi-rusya-ile-iyi-komsulugu-reddetmesi-1048103271.html
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rusya, ukrayna, yaptırım, vladimir zelenskiy

Zelenskiy, 12 Rus şirketine yaptırım öngören kararnameyi imzaladı

03:46 24.08.2021
© REUTERS / Stefanie LoosUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Stefanie Loos
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus devlet telekomünikasyon operatörü Rostelekom ile Vedomosti ve Moskovskiy Komsomolets gazeteleri dahil 12 Rus kuruluşuna yaptırım uyguladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 12 Rus kuruluşuna yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Yaptırım listesine alınan şirketler Business News Media, ona ait Vedomosti gazetesi, TRK-3, Tarihi Perspektif İnceleme Vakfı, 'Vzaimopomosh' Hayır Derneği, 'Novinfo', 'Nashe Zavtra', 'Light-print', 'Narodnıye Novosti' ile 'Anna-news' oldu.
Rostelekom, Moskovskiy Komsomolets ve Novinfo'ya sadece internet sitelerine erişim kısıtlaması yaptırımı uygulanırken diğer şirketlere bunun yanında varlıkları dondurma, ticari işlemleri kısıtlama, sermaye çıkışını yasaklama, telekomünikasyon hizmetlerini sunmasını kısıtlama yaptırımları da uygulandı.

Rusya, geçen hafta Ukrayna vatandaşlarının yer aldığı yaptırım listesini genişleterek Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov'u eklemişti.
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