Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210825/127-bin-metal-iscisi-icin-toplu-sozlesme-sureci-basliyor-1048324844.html
127 bin metal işçisi için toplu sözleşme süreci başlıyor
127 bin metal işçisi için toplu sözleşme süreci başlıyor
Türk Metal ile MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri eylül ayında başlayacak. Türk Metal, sözleşme yılının ilk altı ayı için yüzde 29.57, ikinci altı ayı... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T14:43+0300
2021-08-25T14:43+0300
türkiye
türkiye
mess
türk metal sendikası
ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048324806_0:103:1200:778_1920x0_80_0_0_1b0c73f337b65a8793bb4cc65e8b9ac5.jpg
Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yapılacak toplu iş sözleşmesi müzakereleri için geri sayım başladı. Türk Metal üyesi 127 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci eylül ayında başlayacak ve pazarlık süreci 60 gün sürecek.Türk Metal Sendikası, pazarlık süreci öncesinde sözleşmeye ilişkin teklifini açıkladı. Dünya gazetesinin aktardığı habere göre; sendika toplu iş sözleşmesinde, ilk yılın ilk altı ayı yüzde 29.57, ikinci altı ayı enflasyon oranı, ikinci yılın ilk altı ayı enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, ikinci altı ayı enflasyon oranında zam artışı istedi. Sosyal yardımlara ise ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep edildi.Sendika Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, sözleşmenin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemini kapsadığını belirterek, "Daha önceki sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmedeki taleplerimizi de üyelerimizin görüşlerini dikkate alarak hazırladık. Yaklaşık iki ay önce başladığımız sözleşme çalışmaları kapsamında 120 bin üyemize anket uyguladık. Bunun yanında, bir araştırma şirketine 10 binin üzerinde üyemizin katılımıyla araştırma yaptırdık. Böylece üyelerimizin taleplerini belirlemiş olduk. MESS'e bağlı iş yerlerinde görev yapan 700 temsilcimizle bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayla da temsilci arkadaşlarımızın görüşlerini aldık. Tüm bunların ardından Başkanlar Kurulumuzda taleplerimize son şeklini verdik" ifadelerini kullandı.'Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsıyor'Kavlak, sözleşmenin MESS'e bağlı 179 işletmedeki 210 iş yerinde çalışan toplam 127 bin Türk Metal Sendikası üyesi işçiyi kapsadığını vurgulayarak, "Sözleşme Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsıyor. Bunlar ülke ekonomisinin lokomotif işletmeleri. Otomotivde Tofaş, Renault, Ford, Mercedes ve Man, beyaz eşya ile elektronikte Arçelik, Bosch ve Siemens gibi markalar var. İmzalayacağımız toplu sözleşme, Türkiye'nin sanayi kuruluşlarının ilk 10'undaki 4 firmayı, ilk 50'sinde 13. firmayı, ilk 100 içerisindeki 20 firmayı kapsıyor. Sözleşme kapsamında bizim dışımızda DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş ve Hak-İş'e bağlı Öz Çelik-İş sendikalarının üyeleri de var. Bu kapsamdaki işçilerin yüzde 91'i üyelerimizden oluşuyor" şeklinde konuştu.İlk yılın ilk altı ayında yüzde 29.57 zam talebiMESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin Türkiye'nin en büyük özel sektör toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğunu ifade eden Kavlak, sözleşmeye dair taleplerini şöyle sıraladı:Kavlak, ücret artışı taleplerinin yanında çalışanları kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortasının eş ve çocukların da dahil edilmesi, mazeret izni, gece çalışma tazminatı, bakım onarım ve teknik personel tazminatı, işe giriş ücreti ile anaokulunda çocuğu olanlara yardım gibi taleplerinin de bulunduğunu açıkladı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048324806_14:0:1187:880_1920x0_80_0_0_5ccce2cf2e547fec228d2f8519eb23ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, mess, türk metal sendikası, ücret

127 bin metal işçisi için toplu sözleşme süreci başlıyor

14:43 25.08.2021
© AAPevrul Kavlak
Pevrul Kavlak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
Abone ol
Türk Metal ile MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri eylül ayında başlayacak. Türk Metal, sözleşme yılının ilk altı ayı için yüzde 29.57, ikinci altı ayı için enflasyon oranında zam talep etti.
Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yapılacak toplu iş sözleşmesi müzakereleri için geri sayım başladı. Türk Metal üyesi 127 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci eylül ayında başlayacak ve pazarlık süreci 60 gün sürecek.
Türk Metal Sendikası, pazarlık süreci öncesinde sözleşmeye ilişkin teklifini açıkladı. Dünya gazetesinin aktardığı habere göre; sendika toplu iş sözleşmesinde, ilk yılın ilk altı ayı yüzde 29.57, ikinci altı ayı enflasyon oranı, ikinci yılın ilk altı ayı enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, ikinci altı ayı enflasyon oranında zam artışı istedi. Sosyal yardımlara ise ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep edildi.
Sendika Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, sözleşmenin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemini kapsadığını belirterek, "Daha önceki sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmedeki taleplerimizi de üyelerimizin görüşlerini dikkate alarak hazırladık. Yaklaşık iki ay önce başladığımız sözleşme çalışmaları kapsamında 120 bin üyemize anket uyguladık. Bunun yanında, bir araştırma şirketine 10 binin üzerinde üyemizin katılımıyla araştırma yaptırdık. Böylece üyelerimizin taleplerini belirlemiş olduk. MESS'e bağlı iş yerlerinde görev yapan 700 temsilcimizle bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayla da temsilci arkadaşlarımızın görüşlerini aldık. Tüm bunların ardından Başkanlar Kurulumuzda taleplerimize son şeklini verdik" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsıyor'

Kavlak, sözleşmenin MESS'e bağlı 179 işletmedeki 210 iş yerinde çalışan toplam 127 bin Türk Metal Sendikası üyesi işçiyi kapsadığını vurgulayarak, "Sözleşme Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsıyor. Bunlar ülke ekonomisinin lokomotif işletmeleri. Otomotivde Tofaş, Renault, Ford, Mercedes ve Man, beyaz eşya ile elektronikte Arçelik, Bosch ve Siemens gibi markalar var. İmzalayacağımız toplu sözleşme, Türkiye'nin sanayi kuruluşlarının ilk 10'undaki 4 firmayı, ilk 50'sinde 13. firmayı, ilk 100 içerisindeki 20 firmayı kapsıyor. Sözleşme kapsamında bizim dışımızda DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş ve Hak-İş'e bağlı Öz Çelik-İş sendikalarının üyeleri de var. Bu kapsamdaki işçilerin yüzde 91'i üyelerimizden oluşuyor" şeklinde konuştu.

İlk yılın ilk altı ayında yüzde 29.57 zam talebi

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin Türkiye'nin en büyük özel sektör toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğunu ifade eden Kavlak, sözleşmeye dair taleplerini şöyle sıraladı:

"Saatlik ücreti 20.50 liranın altında olanlara, bu ücreti geçmemek üzere saatlik ücretlerinin 90 kuruş iyileştirmesini istiyoruz. Bunun yüzdelik getirisi yüzde 2.57 oluyor. Bunun yanında bütün ücretlere yüzde 27 zam istiyoruz. Bunların toplamı olarak ilk yılın ilk altı ayı yüzde 29.57, ikinci altı ay enflasyon oranı, üçüncü altı ay enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, dördüncü altı ay enflasyon oranı, sosyal yardımlara ilk yıl yüzde 35 zam, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep ediyoruz."

Kavlak, ücret artışı taleplerinin yanında çalışanları kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortasının eş ve çocukların da dahil edilmesi, mazeret izni, gece çalışma tazminatı, bakım onarım ve teknik personel tazminatı, işe giriş ücreti ile anaokulunda çocuğu olanlara yardım gibi taleplerinin de bulunduğunu açıkladı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:27Rosatom, Afrika’daki gergedanları yasa dışı avlanmadan koruyacak
15:19Kılıçdaroğlu: En geç iki yıl içinde mülteci sorununu çözeceğiz
15:19Kastamonu'da selzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı
15:08Çin'de yalnızlara yapay zeka çözümü: Xiaolce
15:01Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
14:56Al Arabiya: ABD'ye ait birkaç uçak, helikopter ve füze Taliban'ın eline geçti
14:56İstanbul'da kira artışının en yüksek olduğu semt belli oldu
14:52Sadece Türkiye'de yetişen Aydın Ölmez çiçeğinden 11 adet kaldı
14:43127 bin metal işçisi için toplu sözleşme süreci başlıyor
14:38İngiltere’ye gitmek isterken dolandırıldı: ‘Paramızı ödemedikleri gibi tehditler de alıyoruz’
14:37Fenerbahçe, Finlandiya'ya 7 eksikle gitti
14:34Karadağ, 'en tembel vatandaşı'nı seçti: 117 saat yattı
14:30Sputnik V aşısı Endonezya’da tescillendi
14:26Aleyna Tilki: Gizli sapıksınız, sübyancısınız
14:21Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı, 180 bin liraya satıldı
14:18Konut fiyatlarında artış sürüyor: ‘Türkiye, bir barınma sorununa doğru gidiyor’
14:14Merkel: Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşmeler devam etmeli
14:13Rusya: Türkiye ile ikinci S-400 anlaşmasının bu sene içinde imzalanmasını bekliyoruz
14:09Merkel ne kadar emekli maaşı alacak?
14:09Harris'den Pekin'e karşı Güneydoğu Asya çıkarması: ABD ile Çin'den karşılıklı zorbalık suçlamaları