https://tr.sputniknews.com/20210825/127-bin-metal-iscisi-icin-toplu-sozlesme-sureci-basliyor-1048324844.html

127 bin metal işçisi için toplu sözleşme süreci başlıyor

127 bin metal işçisi için toplu sözleşme süreci başlıyor

Türk Metal ile MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri eylül ayında başlayacak. Türk Metal, sözleşme yılının ilk altı ayı için yüzde 29.57, ikinci altı ayı... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T14:43+0300

2021-08-25T14:43+0300

2021-08-25T14:43+0300

türkiye

türkiye

mess

türk metal sendikası

ücret

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Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yapılacak toplu iş sözleşmesi müzakereleri için geri sayım başladı. Türk Metal üyesi 127 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci eylül ayında başlayacak ve pazarlık süreci 60 gün sürecek.Türk Metal Sendikası, pazarlık süreci öncesinde sözleşmeye ilişkin teklifini açıkladı. Dünya gazetesinin aktardığı habere göre; sendika toplu iş sözleşmesinde, ilk yılın ilk altı ayı yüzde 29.57, ikinci altı ayı enflasyon oranı, ikinci yılın ilk altı ayı enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, ikinci altı ayı enflasyon oranında zam artışı istedi. Sosyal yardımlara ise ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep edildi.Sendika Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, sözleşmenin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemini kapsadığını belirterek, "Daha önceki sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmedeki taleplerimizi de üyelerimizin görüşlerini dikkate alarak hazırladık. Yaklaşık iki ay önce başladığımız sözleşme çalışmaları kapsamında 120 bin üyemize anket uyguladık. Bunun yanında, bir araştırma şirketine 10 binin üzerinde üyemizin katılımıyla araştırma yaptırdık. Böylece üyelerimizin taleplerini belirlemiş olduk. MESS'e bağlı iş yerlerinde görev yapan 700 temsilcimizle bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayla da temsilci arkadaşlarımızın görüşlerini aldık. Tüm bunların ardından Başkanlar Kurulumuzda taleplerimize son şeklini verdik" ifadelerini kullandı.'Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsıyor'Kavlak, sözleşmenin MESS'e bağlı 179 işletmedeki 210 iş yerinde çalışan toplam 127 bin Türk Metal Sendikası üyesi işçiyi kapsadığını vurgulayarak, "Sözleşme Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsıyor. Bunlar ülke ekonomisinin lokomotif işletmeleri. Otomotivde Tofaş, Renault, Ford, Mercedes ve Man, beyaz eşya ile elektronikte Arçelik, Bosch ve Siemens gibi markalar var. İmzalayacağımız toplu sözleşme, Türkiye'nin sanayi kuruluşlarının ilk 10'undaki 4 firmayı, ilk 50'sinde 13. firmayı, ilk 100 içerisindeki 20 firmayı kapsıyor. Sözleşme kapsamında bizim dışımızda DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş ve Hak-İş'e bağlı Öz Çelik-İş sendikalarının üyeleri de var. Bu kapsamdaki işçilerin yüzde 91'i üyelerimizden oluşuyor" şeklinde konuştu.İlk yılın ilk altı ayında yüzde 29.57 zam talebiMESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin Türkiye'nin en büyük özel sektör toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğunu ifade eden Kavlak, sözleşmeye dair taleplerini şöyle sıraladı:Kavlak, ücret artışı taleplerinin yanında çalışanları kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortasının eş ve çocukların da dahil edilmesi, mazeret izni, gece çalışma tazminatı, bakım onarım ve teknik personel tazminatı, işe giriş ücreti ile anaokulunda çocuğu olanlara yardım gibi taleplerinin de bulunduğunu açıkladı.

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türkiye, mess, türk metal sendikası, ücret