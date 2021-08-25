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28 Şubat davasında tutuklanmıştı: Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
28 Şubat davasında tutuklanmıştı: Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çevik Bir, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Demans hastalığı belirtileri gösteren Bir'in ceza infazı... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T11:36+0300
2021-08-25T11:38+0300
çevik bir
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28 Şubat davası kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Çevik Bir, bugün İzmir 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.Avukatı Ümit Kara, yaptığı açıklamada bir süredir demans hastalığı belirtileri gösteren Çevik Bir’in sağlık durumunun tespiti için bu hafta içinde ihtisas muayenesi yapılacağını söyledi.Adli Tıp Kurumu’nun vereceği rapor doğrultusunda, emekli Orgeneral Çevik Bir’in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verilirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.Generallerin ilerleyen yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirdi. Avukat Ümit Kara, sağlık sorunları olan emekli generaller Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Kenan Deniz ve Hakkı Kılınç’ın da Çevik Bir gibi hastalıkları nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilebileceğini ifade etti.'Mahkumun hayatı için tehlike varsa'Emekli generallerle ilgili süreç, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un ‘Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi’ başlıklı 16. maddesinde düzenleniyor.Maddenin ilgili kısmı şöyle: "Hapis cezasının infazı, mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkumun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.Geri bırakma kararı, Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumu’nca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilir.Geri bırakma kararı, mahkumun tabi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkumun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilir.Mahkumun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığı’nca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir."
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28 Şubat davasında tutuklanmıştı: Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

11:36 25.08.2021 (güncellendi: 11:38 25.08.2021)
© AAÇevik Bir
Çevik Bir - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çevik Bir, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Demans hastalığı belirtileri gösteren Bir'in ceza infazı, kurumdan alınacak rapor doğrultusunda ertelenebilir.
28 Şubat davası kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Çevik Bir, bugün İzmir 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Avukatı Ümit Kara, yaptığı açıklamada bir süredir demans hastalığı belirtileri gösteren Çevik Bir’in sağlık durumunun tespiti için bu hafta içinde ihtisas muayenesi yapılacağını söyledi.
Adli Tıp Kurumu’nun vereceği rapor doğrultusunda, emekli Orgeneral Çevik Bir’in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verilirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

Emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında olduğu 14 kişi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezalarının onanması sonrası cezaevine girmişti.

Generallerin ilerleyen yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirdi. Avukat Ümit Kara, sağlık sorunları olan emekli generaller Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Kenan Deniz ve Hakkı Kılınç’ın da Çevik Bir gibi hastalıkları nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilebileceğini ifade etti.

'Mahkumun hayatı için tehlike varsa'

Emekli generallerle ilgili süreç, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un ‘Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi’ başlıklı 16. maddesinde düzenleniyor.
Maddenin ilgili kısmı şöyle: "Hapis cezasının infazı, mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkumun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.
Geri bırakma kararı, Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumu’nca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilir.
Geri bırakma kararı, mahkumun tabi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkumun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilir.
Mahkumun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığı’nca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir."
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