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5 aylık bebeğini evde rehin aldı
5 aylık bebeğini evde rehin aldı
Maltepe'de beş aylık bebeğini evde rehin alan kişi, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T13:26+0300
2021-08-25T13:26+0300
2021-08-25T13:26+0300
türkiye
istanbul
operasyon
maltepe
gözaltı
bebek
tutuklama
rehin
özel harekat
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istanbul, operasyon, maltepe, gözaltı, bebek, tutuklama, rehin, özel harekat
5 aylık bebeğini evde rehin aldı
Maltepe'de beş aylık bebeğini evde rehin alan kişi, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.