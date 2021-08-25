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https://tr.sputniknews.com/20210825/5-aylik-bebegini-evde-rehin-aldi-1048321257.html
5 aylık bebeğini evde rehin aldı
5 aylık bebeğini evde rehin aldı
Maltepe'de beş aylık bebeğini evde rehin alan kişi, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T13:26+0300
2021-08-25T13:26+0300
türkiye
istanbul
operasyon
maltepe
gözaltı
bebek
tutuklama
rehin
özel harekat
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istanbul, operasyon, maltepe, gözaltı, bebek, tutuklama, rehin, özel harekat

5 aylık bebeğini evde rehin aldı

13:26 25.08.2021
© AA / Emrah YaşarOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA / Emrah Yaşar
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Maltepe'de beş aylık bebeğini evde rehin alan kişi, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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