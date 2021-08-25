https://tr.sputniknews.com/20210825/abd-ordusu-talibanla-gunubirlik-iletisim-icinde-1048335918.html

ABD ordusu, Taliban'la günübirlik iletişim içinde

ABD ordusu, Taliban'la günübirlik iletişim içinde

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Amerikan ordusunun, Afganistan’dan tahliye edilecek kişilerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T19:45+0300

2021-08-25T19:45+0300

2021-08-25T19:45+0300

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Kirby, ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William Taylor ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Afganistan’dan tahliyelerin tüm hızıyla sürdüğüne işaret eden Kirby, Kabil Havalimanı'na gelmeye çalışan ve ABD’nin talep ettiği belgeleri taşıyanlara geçiş izini vermeleri için Taliban komutanları ve yetkilileri ile günübirlik iletişim halinde olduklarını söyledi.Kirby, ABD’nin önceki gece Afganistan’dan tahliye edilmek üzere 20 kişiyi helikopterle Kabil Havalimanı'na naklettiklerini belirterek, bu kişilerin kim olduklarına ve nereden getirildiklerine dair bilgi vermedi.Kabil Havalimanın korunmasına ilişkin bir soruya ise Kirby, "Kalan son birlikler de tahliye edildikten sonra Kabil Havalimanında herhangi bir sorumluluğumuz kalmayacak." yanıtını verdi.Sözcü, Türkiye’nin Kabil’deki faaliyetlerine yönelik ise herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.ABD son 24 saatte 19 bin kişiyi tahliye ettiYapılan tahliyelere ilişkin bilgiler veren Tümgeneral Taylor ise, son 24 saatte Kabil’den 19 bin kişiyi tahliye ettiklerini, bölyece ülkeden çıkarılan kişi sayısının 88 bine ulaştığını kaydetti.Tümgeneral Taylor, ayrıca Kabil Havalimanında 10 bin kişinin halihazırda tahliye edilmeyi beklediğini belirtti.ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos 2021'de ABD'nin Afganistan'daki tüm faaliyetlerini sonlandırmış olacaklarını açıklamıştı.

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abd, taliban, john kirby, joe biden, abd ordusu