https://tr.sputniknews.com/20210825/abd-temsilciler-meclisi-uyeleri-kabile-gidip-tahliye-ucagiyla-geri-dondu-1048311039.html

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Kabil'e gidip tahliye uçağıyla geri döndü

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Kabil'e gidip tahliye uçağıyla geri döndü

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Seth Moulton ile Peter Meijer'in Kabil'e gidip tahliye uçağıyla geri döndükleri öğrenildi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T06:04+0300

2021-08-25T06:04+0300

2021-08-25T06:03+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

abd temsilciler meclisi

kabil

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ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Seth Moulton ile Peter Meijer, salı günü erken saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçarak orada 'Kabil'e giden bir askeri uçağa binmenin yolunu buldular' ve Kabil'deki havalimanında 24 saatten az bir süre kalıp tahliye uçağıyla ABD'ye döndüler. Associated Press'in haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan saha görevlileri ise, gezinin gereksiz bir oyalama olduğunu söyledi. İkili ise, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada "Bize güvenin: sahadaki profesyoneller göreve odaklanmış durumda. Birçoğu geldiğimiz için bize teşekkür etti" ifadelerine yer verdi. Konuyla ilgili Politico'ya açıklamalarda bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, iki temsilciyi ABD kaynaklarını 'gereksiz yere yönlendirmemeleri' konusunda uyardı. Pelosi, "Üyelerin Afganistan'a ve çevre ülkelere seyahat etmesi, ihtiyaç duyulan kaynakları, Afganistan'dan risk altındaki ABD'li ve Afganları güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye etme misyonundan saptıracaktır" ifadelerini kullandı.İki Temsilciler Meclisi üyesi de seçilmeden önce Irak'ta görev yaptı ve her ikisi de Biden yönetiminin Afganistan politikasını eleştiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20210822/abd-baskani-bidendan-afganistan-aciklamasi-cok-sayida-ulkenin-lideriyle-birlikte-calisiyoruz-1048237305.html

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