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https://tr.sputniknews.com/20210825/abdde-havana-sendromu-vakalarina-sorusturma-1048332493.html
ABD'de 'Havana Sendromu' vakalarına soruşturma
ABD'de 'Havana Sendromu' vakalarına soruşturma
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Singapur'dan Vietnam'a seyahatinde gecikmelere yol açan ve Vietnam'daki ABD'li 2 yetkilide görülen muhtemel 'Havana... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T18:07+0300
2021-08-25T18:07+0300
dünya
abd
vietnam
hastalık
kamala harris
vaka
havana sendromu
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Asya turunda olan Kamala Harris'in Singapur-Vietnam uçuşu, dün son dakikada Vietnam'daki 2 ABD'li yetkilide daha önce 'Havana Sendromu' olarak adlandırılan gizemli hastalığa benzer bir hastalık görülmesi sonucu saatlerce ertelendi.Beyaz Saray ise söz konusu yetkililerin Harris ile teması olmadığını ancak güvenlik amaçlı beklemenin yapıldığını duyurdu.İlk kez 2016'da Küba'daki ABD Büyükelçiliği çalışanlarında görülen ve sebebi henüz belirlenemeyen gizemli hastalığın 'Havana Sendromu' olup olmadığı ise henüz netleşmedi.ABD basınına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, söz konusu vakaların soruşturulduğunu kaydetti.ABD ve Kanada büyükelçiliklerinin çalışanlarında görüldüKanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.ABD topraklarındaki vakalarCNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana sendromuna rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana sendromu yaşadığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210517/abdde-beyaz-saray-yakinlarinda-bir-havana-sendromu-vakasi-daha-yasandi-1044526942.html
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abd, vietnam, hastalık, kamala harris, vaka, havana sendromu

ABD'de 'Havana Sendromu' vakalarına soruşturma

18:07 25.08.2021
© REUTERS / Jonathan ErnstKamala Harris
Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Singapur'dan Vietnam'a seyahatinde gecikmelere yol açan ve Vietnam'daki ABD'li 2 yetkilide görülen muhtemel 'Havana Sendromu' vakalarının soruşturulduğu bildirildi.
Asya turunda olan Kamala Harris'in Singapur-Vietnam uçuşu, dün son dakikada Vietnam'daki 2 ABD'li yetkilide daha önce 'Havana Sendromu' olarak adlandırılan gizemli hastalığa benzer bir hastalık görülmesi sonucu saatlerce ertelendi.
Beyaz Saray ise söz konusu yetkililerin Harris ile teması olmadığını ancak güvenlik amaçlı beklemenin yapıldığını duyurdu.
İlk kez 2016'da Küba'daki ABD Büyükelçiliği çalışanlarında görülen ve sebebi henüz belirlenemeyen gizemli hastalığın 'Havana Sendromu' olup olmadığı ise henüz netleşmedi.
ABD basınına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, söz konusu vakaların soruşturulduğunu kaydetti.

ABD ve Kanada büyükelçiliklerinin çalışanlarında görüldü

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.
ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.
Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.
Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
ABD. Washıngton. Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2021
DÜNYA
ABD'de Beyaz Saray yakınlarında bir Havana sendromu vakası daha yaşandı
17 Mayıs, 19:30

ABD topraklarındaki vakalar

CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana sendromuna rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.
Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana sendromu yaşadığını bildirmişti.
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