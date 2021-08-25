https://tr.sputniknews.com/20210825/abdde-yogun-bakim-uniteleri-yeniden-doldu-1048334131.html

ABD'de yoğun bakım üniteleri yeniden doldu

ABD'de yoğun bakım üniteleri yeniden doldu

ABD'de yeni koronavirüs vakalarında yeni bir dalga yaşanırken, ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı ortalama yüzde 77’ye yükseldi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T19:02+0300

2021-08-25T19:02+0300

2021-08-25T19:02+0300

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Sigorta analiz şirketi QuoteWizard’ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHS) verilerini analiz ederek yayımladığı rapor, geçen hafta ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin yüzde 77'sinin kullanıldığını ortaya koydu.Arkansas ve Alabama yetkilileri, hafta başında yoğun bakım ünitelerinin tamamının dolduğunu açıklarken, Kentucky Valisi Andy Beshear eyalette yoğun bakım hastalarına yer açmak için hastanelerde yer değişiklikleri yapıldığını duyurdu.Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 94'ünün kullanıldığı Florida’da 50 hastane sağlık çalışanı sayılarının yetersiz olduğunu bildirirken, 60 hastanenin daha hafta sonundan itibaren sağlık çalışanı sayılarının yeterli olmayacağını öngördüğü belirtildi.Forbes dergisi, geçen hafta Teksas'ın kuzeyindeki hastanelerin kapasite yetersizliği nedeniyle aşılı hastalara öncelik vermeye başlayacağını haber yapmıştı.QuoteWizard, yoğun bakım kapasitelerinin yüzde 90'ından fazlasını kullanan ABD’nin güneyindeki beş eyaletin (Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Teksas), aynı zamanda Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü bölgeler olduğunun altını çizdi.Raporda, yoğun bakım ünitesi yetersizliğinin bir kapasite değil, talep probleminden kaynaklandığı vurgulandı.

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abd, yoğun bakım, pandemi, koronavirüs, koronavirüs aşısı