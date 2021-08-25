ABD’den Rusya yapımı çelik borulara yüzde 210’a varan vergi

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ticaret Bakanlığı ve Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun olumlu nihai kararları esasında, Kore, Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten yapılmış dikişsiz standart borulara, ana borulara ve basınçlı borulara anti-damping vergileri getiriliyor” ifadesine yer verildi.Rusya yapımı borulara vergi yüzde 209.72, Kore borulara yüzde 4.44, Ukrayna borularına da yüzde 23.75 oranında vergi uygulandı.Daha önce ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, çelik boruların ithalatının 'adilin altında' olan fiyatlardan yapılması nedeniyle ABD’nin zarar gördüğünü açıklamıştı.
ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya, Ukrayna ve Güney Kore’den bazı türden çelik borulara ithalat vergisi getirdi. Rusya’dan ithal edilen borulara uygulanan vergiler yüzde 210’u buluyor.
ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ticaret Bakanlığı ve Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun olumlu nihai kararları esasında, Kore, Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten yapılmış dikişsiz standart borulara, ana borulara ve basınçlı borulara anti-damping vergileri getiriliyor” ifadesine yer verildi.
Rusya yapımı borulara vergi yüzde 209.72, Kore borulara yüzde 4.44, Ukrayna borularına da yüzde 23.75 oranında vergi uygulandı.
Daha önce ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, çelik boruların ithalatının 'adilin altında' olan fiyatlardan yapılması nedeniyle ABD’nin zarar gördüğünü açıklamıştı.