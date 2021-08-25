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Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih: Hükümetin düşüş nedeni ABD’nin baskısı
Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih: Hükümetin düşüş nedeni ABD’nin baskısı
Afganistan’da kendini Cumhurbaşkanı Vekili ilan eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Eşref Gani idaresinin düşmesinin dört nedenini sıraladı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T17:25+0300
2021-08-25T17:25+0300
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afganistan
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Salih, News18 televizyonuna telefonla yaptığı açıklamada, “Taliban’ın hiçbir zaman baskıya maruz kalmadığı tamamen ortada. Onlar, destek üssü olarak Pakistan’dan yararlandı. Sığınak değil, Pakistan’ın tümü Taliban’ın hizmetinde. ABD, Pakistan ile işbirliğini teşvik etmeye çalıştı, amaçları onları parayla kendilerine çekmekti, ama ne kadar çok para verdilerse o kadar Pakistanlıları Taliban'a yardım etmeye teşvik ettiler. Bu nedenle, Afganistan’daki Batı müttefiklerine karşı terörü ve isyancıları destekleyen nükleer devlet meselesi asla incelenmedi” ifadesini kullandı.Katar’daki görüşmelerin fiilen Taliban’ı meşrulaştırdığını dile getiren Salih, “Ancak Taliban sözüne sadık kalmadı” dedi.Salih, sözlerini şöyle sürdürdü: Hükümette, “durumdan haberdar olmayan ve her şeyi olduğu gibi kabul eden” insanların olduğunu da söyleyen Salih, “Ancak bu dört nedenle sınırlı kalamayız, çünkü bu trajediye yol açan farklı türden diğer nedenler de var. Mesele şu ki, NATO artık yok, Amerikan askerleri gitti, ama Afgan halkı gitmedi, tahliye edilemezlerdi. Kabil havalimanı, buz dağının görünen kısmı. Ülke trajediye büründü ve terörist gruplar Afganistan’ı işgal etti” diye ekledi.
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abd, nato, afganistan, taliban, cumhurbaşkanı

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih: Hükümetin düşüş nedeni ABD’nin baskısı

17:25 25.08.2021
© AFP 2021Taliban bu günlere nasıl geldi?
Taliban bu günlere nasıl geldi? - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AFP 2021
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Afganistan’da kendini Cumhurbaşkanı Vekili ilan eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Eşref Gani idaresinin düşmesinin dört nedenini sıraladı.
Salih, News18 televizyonuna telefonla yaptığı açıklamada, “Taliban’ın hiçbir zaman baskıya maruz kalmadığı tamamen ortada. Onlar, destek üssü olarak Pakistan’dan yararlandı. Sığınak değil, Pakistan’ın tümü Taliban’ın hizmetinde. ABD, Pakistan ile işbirliğini teşvik etmeye çalıştı, amaçları onları parayla kendilerine çekmekti, ama ne kadar çok para verdilerse o kadar Pakistanlıları Taliban'a yardım etmeye teşvik ettiler. Bu nedenle, Afganistan’daki Batı müttefiklerine karşı terörü ve isyancıları destekleyen nükleer devlet meselesi asla incelenmedi” ifadesini kullandı.
Katar’daki görüşmelerin fiilen Taliban’ı meşrulaştırdığını dile getiren Salih, “Ancak Taliban sözüne sadık kalmadı” dedi.
Salih, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üçüncü neden, son iki yıldır cumhuriyetimizin Amerikan müttefiklerimiz tarafından büyük baskıya maruz kalması. Onlar bize şantaj yaparak dediler ki, ya mahkumları serbest bırakırsınız ya da askeri dahil yardımı kısıtlarız. Peki, bu insanların cepheye gitmeyeceğinizden emin misiniz, diye sorduk. Onların cevabı olumsuzdu, ama onlar hepsi cepheye gitti. Böylelikle bu, mahkumların serbest bırakılması değildi, Taliban’a aşırı radikalleşmiş militanlardan oluşan birliklerin sağlanmasıydı.”
Hükümette, “durumdan haberdar olmayan ve her şeyi olduğu gibi kabul eden” insanların olduğunu da söyleyen Salih, “Ancak bu dört nedenle sınırlı kalamayız, çünkü bu trajediye yol açan farklı türden diğer nedenler de var. Mesele şu ki, NATO artık yok, Amerikan askerleri gitti, ama Afgan halkı gitmedi, tahliye edilemezlerdi. Kabil havalimanı, buz dağının görünen kısmı. Ülke trajediye büründü ve terörist gruplar Afganistan’ı işgal etti” diye ekledi.
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