Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210825/afganistan-ulusal-direnis-cephesi-lideri-mesud-talibana-direnmeye-devam-edecegiz-1048337566.html
Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz
Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz
Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’nin lideri Ahmed Mesud, Taliban’a karşı direnişe son verme niyetinde olmadıklarını belirtti. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T20:47+0300
2021-08-25T20:47+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
mülteci
ahmed şah mesud
lider
savaş
açıklama
direniş
pençşir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048337521_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_23c30bb911eda25391980b3901847539.jpg
Taliban'a karşı verdiği mücadele ile tanınan ünlü komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Paris March’a açıklamasında, “Mücadelemize son verme niyetinde değiliz. Burada, Pencşir’de henüz her şey yeni başlıyor. Teslim olmak söz konusu olamaz” diye açıkladı.Taliban’ın, direniş savaşçılarını kuşattıkları yönündeki açıklamasının dezenformasyon olduğunu söyleyen Mesud, Taliban ile görüşme olasılığının olduğunu belirterek, “Tüm savaşlar sırasında görüşmeler yapılır. Ancak teslim olmak başka bir şey. Tekrar ediyorum, ben ve bana tabi komutanlar teslim olma niyetinde değiliz” ifadesini kullandı.ABD’yi, silah talebini reddettiği eleştiren Mesud, “Sekiz gün önce silah istediğim kişilerin tarihi hatasını unutamıyorum. Ret cevabı aldım. Şimdi bu ABD yapımı silah, toplar, helikopterler, tanklar Taliban’ın elinde” diye kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210824/taliban-rusyanin-etkisi-pencsir-sorununun-cozumune-yardimci-olacak-1048305091.html
afganistan
pençşir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048337521_82:0:1245:872_1920x0_80_0_0_209e1a7ac7cebddac36174204cbffd84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, taliban, mülteci, ahmed şah mesud, lider, savaş, açıklama, direniş, pençşir

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz

20:47 25.08.2021
© REUTERSAfganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz
Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© REUTERS
Abone ol
Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’nin lideri Ahmed Mesud, Taliban’a karşı direnişe son verme niyetinde olmadıklarını belirtti.
Taliban'a karşı verdiği mücadele ile tanınan ünlü komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Paris March’a açıklamasında, “Mücadelemize son verme niyetinde değiliz. Burada, Pencşir’de henüz her şey yeni başlıyor. Teslim olmak söz konusu olamaz” diye açıkladı.
Taliban’ın, direniş savaşçılarını kuşattıkları yönündeki açıklamasının dezenformasyon olduğunu söyleyen Mesud, Taliban ile görüşme olasılığının olduğunu belirterek, “Tüm savaşlar sırasında görüşmeler yapılır. Ancak teslim olmak başka bir şey. Tekrar ediyorum, ben ve bana tabi komutanlar teslim olma niyetinde değiliz” ifadesini kullandı.
ABD’yi, silah talebini reddettiği eleştiren Mesud, “Sekiz gün önce silah istediğim kişilerin tarihi hatasını unutamıyorum. Ret cevabı aldım. Şimdi bu ABD yapımı silah, toplar, helikopterler, tanklar Taliban’ın elinde” diye kaydetti.
Taliban'ın Katar'daki Sözcüsü Süheyl Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban: Rusya'nın etkisi Pençşir sorununun çözümüne yardımcı olacak
Dün, 22:51
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:27ABD’den Rusya yapımı çelik borulara yüzde 210’a varan vergi
21:26'TURKOVAC' aşısı faz 3 çalışması gönüllülere uygulanmaya başlandı
21:08N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin kulüp doktorundan açıklama
20:58Prof. Konukman: Bir yanda 2023 hedefleri var, bir yanda 431 milyar liralık sosyal yardım
20:51Yunanistan'da, ABD’nin Afganistan politikasını protesto eden Afgan göçmen kendini yakmak istedi
20:47Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz
20:44Oyuncu Mesut Akusta yoğun bakımdan çıktı
20:36Bakan Koca, 'kendisi ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı
20:24Karantinada olması gereken kişi AVM'de yakalandı
20:21CHP'li Ağbaba: Yüzde 1’lik baraj şartı, yüzlerce sendikayı ve üyesini yok saymaktır
20:09PSG, Kylian Mbappe'nin transferi için Real Madrid'in 160 milyon euroluk teklifini reddetti
20:00Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz
19:55MSB: Afganistan'da görev yapan TSK unsurlarının tahliyesi başladı
19:52Rusya’da son 24 saatte kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı 19 bin 536
19:45ABD ordusu, Taliban'la günübirlik iletişim içinde
19:44İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin sunduğu kabine bir isim dışında güvenoyu aldı
19:38Putin, kendisine mektup yazan Suriyeli kıza hediye gönderdi
19:30Fransa Ekonomi Bakanı, iş yerlerine salgın döneminde yapılan genel yardımların sona erdiğini duyurdu
19:28Selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 14 gündür bulunamadı
19:26Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama