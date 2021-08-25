https://tr.sputniknews.com/20210825/afganistan-ulusal-direnis-cephesi-lideri-mesud-talibana-direnmeye-devam-edecegiz-1048337566.html

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’nin lideri Ahmed Mesud, Taliban’a karşı direnişe son verme niyetinde olmadıklarını belirtti. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T20:47+0300

2021-08-25T20:47+0300

2021-08-25T20:47+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

mülteci

ahmed şah mesud

lider

savaş

açıklama

direniş

pençşir

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Taliban'a karşı verdiği mücadele ile tanınan ünlü komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Paris March’a açıklamasında, “Mücadelemize son verme niyetinde değiliz. Burada, Pencşir’de henüz her şey yeni başlıyor. Teslim olmak söz konusu olamaz” diye açıkladı.Taliban’ın, direniş savaşçılarını kuşattıkları yönündeki açıklamasının dezenformasyon olduğunu söyleyen Mesud, Taliban ile görüşme olasılığının olduğunu belirterek, “Tüm savaşlar sırasında görüşmeler yapılır. Ancak teslim olmak başka bir şey. Tekrar ediyorum, ben ve bana tabi komutanlar teslim olma niyetinde değiliz” ifadesini kullandı.ABD’yi, silah talebini reddettiği eleştiren Mesud, “Sekiz gün önce silah istediğim kişilerin tarihi hatasını unutamıyorum. Ret cevabı aldım. Şimdi bu ABD yapımı silah, toplar, helikopterler, tanklar Taliban’ın elinde” diye kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20210824/taliban-rusyanin-etkisi-pencsir-sorununun-cozumune-yardimci-olacak-1048305091.html

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afganistan, taliban, mülteci, ahmed şah mesud, lider, savaş, açıklama, direniş, pençşir