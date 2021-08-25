https://tr.sputniknews.com/20210825/afganistandan-turkiyeye-gelen-genc-drenaj-tunelinde-yasiyor-bitcoin-isi-kurmayi-planliyordum-1048314341.html

Afganistan'dan Türkiye'ye gelen genç, drenaj tünelinde yaşıyor: Bitcoin işi kurmayı planlıyordum

Afganistan'dan Türkiye'ye gelen genç, drenaj tünelinde yaşıyor: Bitcoin işi kurmayı planlıyordum

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden önce 'kripto para işi' kurmayı planlayan ancak sonrasında Türkiye'ye kaçan Afgan genç, Bitlis'in Tatvan... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T10:16+0300

2021-08-25T10:16+0300

2021-08-25T10:19+0300

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Afganistanlı Muhammed Ali isimli genç, ülkesindeki iç savaştan kaçıp Türkiye sınırından geçmeyi başarabilen göçmenlerden. Van'da bir drenaj tünelinde yaşayan Ali, Avrupa'ya geçerek hayali olan kripto para işini hayata geçirmek istiyor. Tüneli 50 diğer Afgan göçmenle paylaşan Ali, Afganistan'da bilgisayar okuduğunu ve web ve grafik tasarımı öğrettiğini söyledi. Ali ayrıca, internette nasıl para kazanılacağı gibi konularda videolar yayınladığı bir YouTube kanalı olduğunu da söyledi. 'Gözaltına alındık'Ali, "Bir bitcoin veya ethereum madenciliği işi planlıyordum. Aniden her şey değişti ve Taliban tüm Afganistan'ı ele geçirdi. İnternet yok. İnternet olmazsa orada işimi yapamam. Taliban, kameralı akıllı telefonlara izin vermezdi" ifadelerini kullandı. Reuters'a konuşan Ali, bir gün sonra gönderdiği mesajda ise "Polis tarafından gözaltına alındık" dedi. Aynı tünelde yaşayan 30 yaşındaki Wais Muhammad Shehrzad ise, Afganistan'dan bir ay önce kaçakçılara bin dolar ödeyerek ve yolda çok az yiyecekle 50 saate kadar yürüdüğünü söyledi. Shehrzad, "Ayaklarımız su topladı, giysimiz yok, yiyeceğimiz yok" dedi.

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afganistan, türkiye, kaçak, kaçak göçmenler, kripto para