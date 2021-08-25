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AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti
AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti
672 Fransız itfaiyecinin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru kabul edilmedi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T16:14+0300
2021-08-25T16:14+0300
koronavirüs
fransa
aihm
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
avrupa insan hakları sözleşmesi
itfaiye
itfaiyeci
koronavirüs
kovid-19
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Fransa'da itfaiyecilerin koronavirüs aşı zorunluluğunun kaldırılması için yaptığı talebi kabul etmedi.AİHM'den yapılan açıklamada, profesyonel ve gönüllü 672 Fransız itfaiyecinin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, "başvuranlar onarılamaz zarar riskine maruz kaldığında acil prosedürle mahkemeye başvurmasına imkan tanıyan" 39. maddesine dayanarak mahkemeye başvurduğu hatırlatıldı.Mahkemenin 7 yargıcının dün konuyu görüştüğü aktarılan açıklamada, yargıçların "yaşam hakkı" ve "aile ve özel hayat" haklarına yönelik ihlalleri gerekçe gösteren itfaiyecilerin başvurusunun 39. maddenin kapsamına girmediğine karar verdiği belirtildi.Aşı zorunluluğu 9 Ağustos'ta başladıFransa'da Anayasa Konseyi'nin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getirilmişti.Yasa kapsamında getirilen sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekan, restoran, kafeterya, sinema salonu, müze ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.
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fransa, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), avrupa insan hakları sözleşmesi, itfaiye, itfaiyeci, koronavirüs, kovid-19

AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti

16:14 25.08.2021
© REUTERS / Gonzalo FuentesPfizer aşısı - koronavirüs aşısı - aşılama
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© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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672 Fransız itfaiyecinin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru kabul edilmedi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Fransa'da itfaiyecilerin koronavirüs aşı zorunluluğunun kaldırılması için yaptığı talebi kabul etmedi.
AİHM'den yapılan açıklamada, profesyonel ve gönüllü 672 Fransız itfaiyecinin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, "başvuranlar onarılamaz zarar riskine maruz kaldığında acil prosedürle mahkemeye başvurmasına imkan tanıyan" 39. maddesine dayanarak mahkemeye başvurduğu hatırlatıldı.
Mahkemenin 7 yargıcının dün konuyu görüştüğü aktarılan açıklamada, yargıçların "yaşam hakkı" ve "aile ve özel hayat" haklarına yönelik ihlalleri gerekçe gösteren itfaiyecilerin başvurusunun 39. maddenin kapsamına girmediğine karar verdiği belirtildi.

Aşı zorunluluğu 9 Ağustos'ta başladı

Fransa'da Anayasa Konseyi'nin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getirilmişti.
Yasa kapsamında getirilen sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekan, restoran, kafeterya, sinema salonu, müze ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.
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