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Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi
Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün birlikte yemek yedi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T10:11+0300
2021-08-25T10:11+0300
yaşam
galatasaray
fenerbahçe
ali koç
yemek
burak elmas
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün Bebek Otel’de bir araya gelerek yemek yedi.İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenlerin şaşkınlık yaşadığı, "Acaba yeni bir anlaşma mı geliyor?" diye düşünenlerin olduğu belirtildi. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberinde söz konusu görüşmeyle ilgili şunlar yer aldı:"Hemen merakları gidereyim! Ali Koç ve Burak Elmas, gençlik yıllarından beri arkadaş. Aynı çevrenin gençleri olan iki başkan, rakip takımları tutsa da futbol tutkuları nedeniyle yakın arkadaş olmuş. Yani aralarındaki rekabet ezeli olsa da dostlukları ebedi."
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galatasaray, fenerbahçe, ali koç, yemek, burak elmas

Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi

10:11 25.08.2021
© AAAli Koç - Burak Elmas
Ali Koç - Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün birlikte yemek yedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün Bebek Otel’de bir araya gelerek yemek yedi.
İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenlerin şaşkınlık yaşadığı, "Acaba yeni bir anlaşma mı geliyor?" diye düşünenlerin olduğu belirtildi.
Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberinde söz konusu görüşmeyle ilgili şunlar yer aldı:
"Hemen merakları gidereyim! Ali Koç ve Burak Elmas, gençlik yıllarından beri arkadaş. Aynı çevrenin gençleri olan iki başkan, rakip takımları tutsa da futbol tutkuları nedeniyle yakın arkadaş olmuş. Yani aralarındaki rekabet ezeli olsa da dostlukları ebedi."
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