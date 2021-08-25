https://tr.sputniknews.com/20210825/alman-vekiller-yeni-multeci-dalgasi-icin-turkiyede-iran-sinirina-orulen-duvari-destekliyoruz-1048318878.html

Alman vekiller, yeni mülteci dalgası için Türkiye’de: İran sınırına örülen duvarı destekliyoruz

Alman vekiller, yeni mülteci dalgası için Türkiye’de: İran sınırına örülen duvarı destekliyoruz

Alman Federal Meclisi (Bundestag) milletvekilleri, yeniden gündeme gelen Afgan mülteci krizine karşı atılabilecek adımları incelemek üzere Türkiye’ye geldi... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T12:37+0300

2021-08-25T12:37+0300

2021-08-25T13:39+0300

abd

ankara

suriye

almanya

nato

iran

afganistan

türkiye

suriyeli mülteciler

taliban

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ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte gündeme yeniden gelen Afgan mülteci krizi Almanya’nın da gündeminde bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çok sayıda düzensiz göçmenin yeniden sınırlarına yığılacağından endişe duyuyor. Alman Federal Meclisi milletvekilleri Beatrix von Storch, Siegbert Droese ve Paul V. Podolay de Afgan göçü hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.“Almanya için Alternatif” adlı sağ görüşlü bir partinin milletvekilleri, Ankara ziyaretinin ardından bugün ve yarın İran sınırındaki Van’a giderek siyasi parti temsilcileri ile görüşecek. Grup adına Sputnik’in sorularını yanıtlayan Beatrix von Storch, mülteci krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.‘Sınır güvenliği konusunda küresel bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz’Aynı zamanda Almanya için Alternatif Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı olan Beatrix von Storch, “Türkiye’deki mülteci durumunu biliyoruz. Burada 4,5 milyona yakın mülteci var. Bunlar birçoğunu Suriye’den gelenler oluşturuyor. Özellikle Afganistan’dan gelen göç dalgasından da endişeliyiz” dedi.Türkiye’nin kaldığı mülteci dalgası karşısında önce Irak ve Suriye şimdi ise İran sınırının güvenliğini artırdığına dikkat çeken Beatrix von Storch, “Şimdi sınır güvenliği konusunda küresel bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran sınırına duvar örmesinin iyi olduğunu düşünüyoruz. Bu, uluslararası olarak odaklanmamız gereken konu” ifadelerini kullandı. Alman vekil, açıklamasına şöyle devam etti:‘İran, gönüllü olabilir’Türkiye’de bulunan 4 milyonun üzerindeki mültecinin, Türk toplumuna mükemmel bir şekilde entegre olduğunu öne süren Alman vekil, yeni mülteci dalgasına dair önerilerini ise şöyle anlattı:‘Bu onların sorumluluğu, neden bizim olsun?’Alman vekil Beatrix von Storch, bazı Müslüman ülkelerin Afgan mültecilere yeterince yardım etmediğini de öne sürerek şu ifadeleri kullandı:Beatrix von Storch, Rusya ile bu konuda işbirliği yürütebileceğini belirterek, “Rusya da elbette bu sorunla ilgileniyor. Bu problem radikal İslamcı hareketlerin Rusya bölgesinde büyümesine yol açabilir” diye de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210813/abd-afganistandan-giderken-oraya-pimi-cekilmis-bir-bomba-birakmis-oldu-1048002458.html

ankara

suriye

almanya

iran

afganistan

van

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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