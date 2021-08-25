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Alman vekiller, yeni mülteci dalgası için Türkiye’de: İran sınırına örülen duvarı destekliyoruz
Alman vekiller, yeni mülteci dalgası için Türkiye’de: İran sınırına örülen duvarı destekliyoruz
Alman Federal Meclisi (Bundestag) milletvekilleri, yeniden gündeme gelen Afgan mülteci krizine karşı atılabilecek adımları incelemek üzere Türkiye’ye geldi... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T12:37+0300
2021-08-25T13:39+0300
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ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte gündeme yeniden gelen Afgan mülteci krizi Almanya’nın da gündeminde bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çok sayıda düzensiz göçmenin yeniden sınırlarına yığılacağından endişe duyuyor. Alman Federal Meclisi milletvekilleri Beatrix von Storch, Siegbert Droese ve Paul V. Podolay de Afgan göçü hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.“Almanya için Alternatif” adlı sağ görüşlü bir partinin milletvekilleri, Ankara ziyaretinin ardından bugün ve yarın İran sınırındaki Van’a giderek siyasi parti temsilcileri ile görüşecek. Grup adına Sputnik’in sorularını yanıtlayan Beatrix von Storch, mülteci krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.‘Sınır güvenliği konusunda küresel bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz’Aynı zamanda Almanya için Alternatif Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı olan Beatrix von Storch, “Türkiye’deki mülteci durumunu biliyoruz. Burada 4,5 milyona yakın mülteci var. Bunlar birçoğunu Suriye’den gelenler oluşturuyor. Özellikle Afganistan’dan gelen göç dalgasından da endişeliyiz” dedi.Türkiye’nin kaldığı mülteci dalgası karşısında önce Irak ve Suriye şimdi ise İran sınırının güvenliğini artırdığına dikkat çeken Beatrix von Storch, “Şimdi sınır güvenliği konusunda küresel bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran sınırına duvar örmesinin iyi olduğunu düşünüyoruz. Bu, uluslararası olarak odaklanmamız gereken konu” ifadelerini kullandı. Alman vekil, açıklamasına şöyle devam etti:‘İran, gönüllü olabilir’Türkiye’de bulunan 4 milyonun üzerindeki mültecinin, Türk toplumuna mükemmel bir şekilde entegre olduğunu öne süren Alman vekil, yeni mülteci dalgasına dair önerilerini ise şöyle anlattı:‘Bu onların sorumluluğu, neden bizim olsun?’Alman vekil Beatrix von Storch, bazı Müslüman ülkelerin Afgan mültecilere yeterince yardım etmediğini de öne sürerek şu ifadeleri kullandı:Beatrix von Storch, Rusya ile bu konuda işbirliği yürütebileceğini belirterek, “Rusya da elbette bu sorunla ilgileniyor. Bu problem radikal İslamcı hareketlerin Rusya bölgesinde büyümesine yol açabilir” diye de ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210813/abd-afganistandan-giderken-oraya-pimi-cekilmis-bir-bomba-birakmis-oldu-1048002458.html
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abd, ankara, suriye, almanya, nato, iran, afganistan, türkiye, suriyeli mülteciler, taliban, van, göç, sınır, sınır güvenliği, alman federal meclisi (bundestag), turan salcı, düzensiz göç

Alman vekiller, yeni mülteci dalgası için Türkiye’de: İran sınırına örülen duvarı destekliyoruz

12:37 25.08.2021 (güncellendi: 13:39 25.08.2021)
© Sputnik / Turan SalcıAlman Federal Meclisi milletvekilleri Beatrix von Storch (ortada), Siegbert Droese (solda) ve Paul V. Podolay (sağda)
Alman Federal Meclisi milletvekilleri Beatrix von Storch (ortada), Siegbert Droese (solda) ve Paul V. Podolay (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Alman Federal Meclisi (Bundestag) milletvekilleri, yeniden gündeme gelen Afgan mülteci krizine karşı atılabilecek adımları incelemek üzere Türkiye’ye geldi. Sputnik’in sorularını yanıtlayan milletvekilleri, Türkiye’nin sınıra duvar örme çalışmalarını desteklediklerini kaydetti.
ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte gündeme yeniden gelen Afgan mülteci krizi Almanya’nın da gündeminde bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çok sayıda düzensiz göçmenin yeniden sınırlarına yığılacağından endişe duyuyor. Alman Federal Meclisi milletvekilleri Beatrix von Storch, Siegbert Droese ve Paul V. Podolay de Afgan göçü hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.
“Almanya için Alternatif” adlı sağ görüşlü bir partinin milletvekilleri, Ankara ziyaretinin ardından bugün ve yarın İran sınırındaki Van’a giderek siyasi parti temsilcileri ile görüşecek. Grup adına Sputnik’in sorularını yanıtlayan Beatrix von Storch, mülteci krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘Sınır güvenliği konusunda küresel bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz’

Aynı zamanda Almanya için Alternatif Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı olan Beatrix von Storch, “Türkiye’deki mülteci durumunu biliyoruz. Burada 4,5 milyona yakın mülteci var. Bunlar birçoğunu Suriye’den gelenler oluşturuyor. Özellikle Afganistan’dan gelen göç dalgasından da endişeliyiz” dedi.
Türkiye’nin kaldığı mülteci dalgası karşısında önce Irak ve Suriye şimdi ise İran sınırının güvenliğini artırdığına dikkat çeken Beatrix von Storch, “Şimdi sınır güvenliği konusunda küresel bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran sınırına duvar örmesinin iyi olduğunu düşünüyoruz. Bu, uluslararası olarak odaklanmamız gereken konu” ifadelerini kullandı. Alman vekil, açıklamasına şöyle devam etti:
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13 Ağustos, 15:15

Kıtamızda istikrar, refah ve güvenliğin sadece güvenli sınırlar ile mümkün olduğunu düşünüyoruz. Huzurlu bir yaşam için sıkı sınır kontrol yönetimine geri dönmemiz gerekiyor. Bunu Erdoğan'ın yaptığını görüyoruz. Avrupa Birliği de İran sınırını korumak için Türkiye'yi destekliyor. Avrupa maddi yardım gönderiyor. İnşa edilen duvarlarda bunun kullanılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu tek yol.

‘İran, gönüllü olabilir’

Türkiye’de bulunan 4 milyonun üzerindeki mültecinin, Türk toplumuna mükemmel bir şekilde entegre olduğunu öne süren Alman vekil, yeni mülteci dalgasına dair önerilerini ise şöyle anlattı:
Türkiye'nin daha ne kadar göç alabileceğine dair izlenimleri konuşmak istiyoruz. Bence Afganistan’a insani yardım yapmalıyız ve onları evlerinde kalmaları için desteklemeye çalışmalıyız. Öte yandan İran, belki de uluslararası yardımlar altında Afgan mültecileri kendi sınırları içinde tutmaya gönüllü olabilir. Afgan mültecilerin kendi sınırları içinde nasıl tutulabileceğine bir çözüm bulmak için önce Afganistan'ın komşu devletleriyle konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Afganistan'a daha yakınlar, kültürel olarak Afganistan halkına daha yakınlar ve sorunları çözmek için yardım etmeye daha istekli olmalılar.

‘Bu onların sorumluluğu, neden bizim olsun?’

Alman vekil Beatrix von Storch, bazı Müslüman ülkelerin Afgan mültecilere yeterince yardım etmediğini de öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
Çok zengin Müslüman ülkeler var ve Afganlar onların kardeşleri. Hepsi yardım etmiyor. Tam olarak ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu uluslararası bir kriz. Herkes adım atmalı. Müslüman ülkelerin de önden adım atmasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu onların da sorumluluğu, neden sadece bizim olsun? Almanya üzerine düşen sorumluluğu alıyor. Yardım etmeye gönüllüyüz fakat diğer ülkeler de adım atmalı.
Beatrix von Storch, Rusya ile bu konuda işbirliği yürütebileceğini belirterek, “Rusya da elbette bu sorunla ilgileniyor. Bu problem radikal İslamcı hareketlerin Rusya bölgesinde büyümesine yol açabilir” diye de ekledi.
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