https://tr.sputniknews.com/20210825/almaz-antey-ihalara-karsi-mini-fuzeler-gelistiriyor-1048309365.html

Almaz-Antey, İHA’lara karşı mini füzeler geliştiriyor

Almaz-Antey, İHA’lara karşı mini füzeler geliştiriyor

Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketinin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı küçük boyutlu uçaksavar füzelerini geliştirdiği... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T02:42+0300

2021-08-25T02:42+0300

2021-08-25T02:42+0300

savunma

rusya

almaz-antey

füze

pavel sozinov

insansız hava aracı (iha)

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Almaz-Antey Baş Mühendisi Pavel Sozinov, mini ve mikro İHA’ların askeri ve sivil tesisler için büyük tehdit oluşturabildiğini belirterek, "Üstelik böyle İHA’lar oldukça ucuz" dedi.İHA’ların istihbarat toplama veya diğer silahlara hedef almasına yardımcı olma amacıyla kullanılabildiğini, ayrıca bazı koşullarda büyük zarar verebilecek savaş başlıklarına sahip olabildiklerini kaydeden uzman, "Bu tür hava hedeflerine karşı hava savunma füzelerini kullanmak verimli olmuyor, çünkü mühimmatlar çoğu zaman araçlardan çok daha pahalı olabiliyor" yorumunda bulundu.Sozinova, RIA Novosti muhabirinin, mini ve mikro İHA’lara karşı küçük boyutlu hava savunma füzelerinin geliştirilmesiyle ilgili soruya, "Evet, bu türden füzeleri geliştiriyoruz. Çalışmalar şirketin kaynaklarından finanse ediliyor" ifadelerini kullandı.

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rusya, almaz-antey, füze, pavel sozinov, insansız hava aracı (iha)