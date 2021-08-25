https://tr.sputniknews.com/20210825/almaz-antey-ihalara-karsi-mini-fuzeler-gelistiriyor-1048309365.html
Almaz-Antey, İHA’lara karşı mini füzeler geliştiriyor
Almaz-Antey, İHA’lara karşı mini füzeler geliştiriyor
Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketinin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı küçük boyutlu uçaksavar füzelerini geliştirdiği... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T02:42+0300
2021-08-25T02:42+0300
2021-08-25T02:42+0300
savunma
rusya
almaz-antey
füze
pavel sozinov
insansız hava aracı (iha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103894/13/1038941364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76b87398b7ffd219895f8555ade0e7c3.jpg
Almaz-Antey Baş Mühendisi Pavel Sozinov, mini ve mikro İHA’ların askeri ve sivil tesisler için büyük tehdit oluşturabildiğini belirterek, "Üstelik böyle İHA’lar oldukça ucuz" dedi.İHA’ların istihbarat toplama veya diğer silahlara hedef almasına yardımcı olma amacıyla kullanılabildiğini, ayrıca bazı koşullarda büyük zarar verebilecek savaş başlıklarına sahip olabildiklerini kaydeden uzman, "Bu tür hava hedeflerine karşı hava savunma füzelerini kullanmak verimli olmuyor, çünkü mühimmatlar çoğu zaman araçlardan çok daha pahalı olabiliyor" yorumunda bulundu.Sozinova, RIA Novosti muhabirinin, mini ve mikro İHA’lara karşı küçük boyutlu hava savunma füzelerinin geliştirilmesiyle ilgili soruya, "Evet, bu türden füzeleri geliştiriyoruz. Çalışmalar şirketin kaynaklarından finanse ediliyor" ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103894/13/1038941364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c934974d27c7fb88f766adb7e370ce0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, almaz-antey, füze, pavel sozinov, insansız hava aracı (iha)
Almaz-Antey, İHA’lara karşı mini füzeler geliştiriyor
Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketinin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı küçük boyutlu uçaksavar füzelerini geliştirdiği bildirildi.
Almaz-Antey Baş Mühendisi Pavel Sozinov, mini ve mikro İHA’ların askeri ve sivil tesisler için büyük tehdit oluşturabildiğini belirterek, "Üstelik böyle İHA’lar oldukça ucuz" dedi.
İHA’ların istihbarat toplama veya diğer silahlara hedef almasına yardımcı olma amacıyla kullanılabildiğini, ayrıca bazı koşullarda büyük zarar verebilecek savaş başlıklarına sahip olabildiklerini kaydeden uzman, "Bu tür hava hedeflerine karşı hava savunma füzelerini kullanmak verimli olmuyor, çünkü mühimmatlar çoğu zaman araçlardan çok daha pahalı olabiliyor" yorumunda bulundu.
Sozinova, RIA Novosti muhabirinin, mini ve mikro İHA’lara karşı küçük boyutlu hava savunma füzelerinin geliştirilmesiyle ilgili soruya, "Evet, bu türden füzeleri geliştiriyoruz. Çalışmalar şirketin kaynaklarından finanse ediliyor" ifadelerini kullandı.