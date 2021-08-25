https://tr.sputniknews.com/20210825/antalya-kastamonu-ve-sinoptaki-afet-bolgeleri-icin-acele-kamulastirma-karari-1048311302.html

Antalya, Kastamonu ve Sinop'taki afet bölgeleri için acele kamulaştırma kararı

Antalya, Kastamonu ve Sinop'taki afet bölgeleri için acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeler ile Kastamonu ve Sinop'ta sel ve heyelan afetinin... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T06:20+0300

2021-08-25T06:20+0300

2021-08-25T06:19+0300

politika

resmi gazete

kamulaştırma

afet bölgesi

acele kamulaştırma kararı

genel hayata etkili afet bölgesi

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, orman yangınlarının yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada, 65 parsel numaralı taşınmaz, ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak. Sel ve heyelan afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar için de ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılma kararı verildi.

genel hayata etkili afet bölgesi

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