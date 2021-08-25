Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210825/antalya-kastamonu-ve-sinoptaki-afet-bolgeleri-icin-acele-kamulastirma-karari-1048311302.html
Antalya, Kastamonu ve Sinop'taki afet bölgeleri için acele kamulaştırma kararı
Antalya, Kastamonu ve Sinop'taki afet bölgeleri için acele kamulaştırma kararı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeler ile Kastamonu ve Sinop'ta sel ve heyelan afetinin... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T06:20+0300
2021-08-25T06:19+0300
politika
resmi gazete
kamulaştırma
afet bölgesi
acele kamulaştırma kararı
genel hayata etkili afet bölgesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e953b0531f69e4d49e1ca447fad38c4d.jpg
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, orman yangınlarının yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada, 65 parsel numaralı taşınmaz, ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak. Sel ve heyelan afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar için de ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılma kararı verildi.
genel hayata etkili afet bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9c1cd24e9c82a1a9f4c2ea478e8a489a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
resmi gazete, kamulaştırma, afet bölgesi, acele kamulaştırma kararı, genel hayata etkili afet bölgesi

Antalya, Kastamonu ve Sinop'taki afet bölgeleri için acele kamulaştırma kararı

06:20 25.08.2021
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeler ile Kastamonu ve Sinop'ta sel ve heyelan afetinin yaşandığı yerler acele kamulaştırılacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, orman yangınlarının yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada, 65 parsel numaralı taşınmaz, ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.
Sel ve heyelan afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar için de ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılma kararı verildi.
İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta aşure dağıttı
© AA / Mehmet Kaman

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu&#x27;nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mehmet Kaman

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı.

© AA / Mehmet Kaman

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğine katıldı.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğine katıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mehmet Kaman

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğine katıldı.

© AA / Mehmet Kaman

Bakan Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram etti.

Bakan Soylu, EGM&#x27;nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram etti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mehmet Kaman

Bakan Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram etti.

© AA / Mehmet Kaman

Etkinliğe eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de katıldı.

Etkinliğe eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de katıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Mehmet Kaman

Etkinliğe eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de katıldı.

© AA / Mehmet Kaman

Bakan Soylu, aşure ikram ettiği vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Soylu, aşure ikram ettiği vatandaşlarla sohbet etti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mehmet Kaman

Bakan Soylu, aşure ikram ettiği vatandaşlarla sohbet etti.

1/5
© AA / Mehmet Kaman

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı.

2/5
© AA / Mehmet Kaman

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğine katıldı.

3/5
© AA / Mehmet Kaman

Bakan Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram etti.

4/5
© AA / Mehmet Kaman

Etkinliğe eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de katıldı.

5/5
© AA / Mehmet Kaman

Bakan Soylu, aşure ikram ettiği vatandaşlarla sohbet etti.

010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce