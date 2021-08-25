https://tr.sputniknews.com/20210825/asi-olmayan-iki-doktor-koronaviruse-yenik-dustu-1048331122.html

Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü

Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü

Koronavirüs tedavisi gören Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İlhami Atılgan ile Patoloji Uzmanı Murat Tad kurtarılamadı. İki doktorun ortak özelliği ise... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T17:16+0300

2021-08-25T17:16+0300

2021-08-25T17:16+0300

koronavirüs

türkiye

doktor

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1042907549_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f74481a41fd07439045908e9673cf8c0.jpg

NTV’nin haberine göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İlhami Atılgan ve Patoloji Uzmanı Dr. Murat Tad dün gece koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.İki doktor da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. 55 yaşındaki İlhami Atılgan, Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yapıyordu. 49 yaşındaki Patoloji Uzmanı Murat Tad ise Kırşehir'de çalışıyordu.İki doktorun ortak özelliği koronavirüs aşısı olmamalarıydı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, doktor, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı