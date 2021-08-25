Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü

NTV’nin haberine göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İlhami Atılgan ve Patoloji Uzmanı Dr. Murat Tad dün gece koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.İki doktor da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. 55 yaşındaki İlhami Atılgan, Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yapıyordu. 49 yaşındaki Patoloji Uzmanı Murat Tad ise Kırşehir'de çalışıyordu.İki doktorun ortak özelliği koronavirüs aşısı olmamalarıydı.
Koronavirüs tedavisi gören Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İlhami Atılgan ile Patoloji Uzmanı Murat Tad kurtarılamadı. İki doktorun ortak özelliği ise koronavirus aşısı olmamalarıydı.
NTV’nin haberine göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İlhami Atılgan ve Patoloji Uzmanı Dr. Murat Tad dün gece koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İki doktor da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. 55 yaşındaki İlhami Atılgan, Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yapıyordu. 49 yaşındaki Patoloji Uzmanı Murat Tad ise Kırşehir'de çalışıyordu.
İki doktorun ortak özelliği koronavirüs aşısı olmamalarıydı.