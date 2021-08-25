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Ataşehir'de yerde yatan köpeği ezen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ataşehir'de yerde yatan köpeği ezen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ataşehir'de yerde yatan köpeği araçla ezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T17:50+0300
2021-08-25T18:05+0300
yaşam
köpek
hayvan hakları
ezme 
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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir panelvanın, köpeği ezme görüntüsünün sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği araç sürücüsü şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcıya çıkarılan A.A., ifadesinin alınmasının ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması için nöbetçi hakimliğe gönderildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli A.A'nın 3 ay süreyle haftada bir gün ikametine en yakın polis merkezine giderek imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi. Şüpheli A.A'nın emniyetteki ifadesinde bir kargo firmasına ait aracın sürücüsü olduğunu belirterek şu beyanda bulunduğu öğrenildi:Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının kullandığı aracın sokakta yatan köpeği ezmesi ve bir süre sonra olay yerinden uzaklaşmasına ait anlar yer alıyor.
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köpek, hayvan hakları, ezme 

Ataşehir'de yerde yatan köpeği ezen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

17:50 25.08.2021 (güncellendi: 18:05 25.08.2021)
© AAGözaltı - tutuklama
Gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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Ataşehir'de yerde yatan köpeği araçla ezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir panelvanın, köpeği ezme görüntüsünün sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği araç sürücüsü şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcıya çıkarılan A.A., ifadesinin alınmasının ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması için nöbetçi hakimliğe gönderildi.
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli A.A'nın 3 ay süreyle haftada bir gün ikametine en yakın polis merkezine giderek imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.
Şüpheli A.A'nın emniyetteki ifadesinde bir kargo firmasına ait aracın sürücüsü olduğunu belirterek şu beyanda bulunduğu öğrenildi:
"Olay günü araca bindim ve elimde bulunan kargo listesini okumaktaydım. Hafifçe araçla ilerlemeye başladığımda arkadan köpek sesi geldi. Ben de aracı durdurdum. Bir müddet bekleyerek kapımı açtım ve arkaya baktığımda 2-3 tane köpek gördüm. Aralarında kavga ediyorlardır diye düşünerek araç ile hareket ettim. Benim kesinlikle hayvanlara ve bu köpeğe zarar verme gibi bir niyetim yoktur. Köpeğin üzerinden araç ile geçtiğimi bilmiyordum. Eğer bilseydim mutlaka durur ve köpeğe yardım ederdim. Çok üzgün ve pişmanım."
Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının kullandığı aracın sokakta yatan köpeği ezmesi ve bir süre sonra olay yerinden uzaklaşmasına ait anlar yer alıyor.
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