Ataşehir'de yerde yatan köpeği ezen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

"Olay günü araca bindim ve elimde bulunan kargo listesini okumaktaydım. Hafifçe araçla ilerlemeye başladığımda arkadan köpek sesi geldi. Ben de aracı durdurdum. Bir müddet bekleyerek kapımı açtım ve arkaya baktığımda 2-3 tane köpek gördüm. Aralarında kavga ediyorlardır diye düşünerek araç ile hareket ettim. Benim kesinlikle hayvanlara ve bu köpeğe zarar verme gibi bir niyetim yoktur. Köpeğin üzerinden araç ile geçtiğimi bilmiyordum. Eğer bilseydim mutlaka durur ve köpeğe yardım ederdim. Çok üzgün ve pişmanım."