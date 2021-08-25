https://tr.sputniknews.com/20210825/aydindaki-orman-yangini-kontrol-altinda-1048312458.html

Aydın'daki orman yangını kontrol altında

Aydın'daki orman yangını kontrol altında

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile gece kontrol altına alındı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T08:38+0300

2021-08-25T08:38+0300

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yaşam

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yangın

müdahale

karpuzlu

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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinin Tekeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Karpuzlu'nun kırsal Tekeler Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Milas ilçesinin Çukurköy yönüne ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Çevredeki çok sayıda gönüllü vatandaş da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. 6 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Bölgede gece boyunca soğutma çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yangın hakkında bilgi aldı.

https://tr.sputniknews.com/20210824/muglanin-seydikemer-ilcesinde-orman-yangini-1048294879.html

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