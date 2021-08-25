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https://tr.sputniknews.com/20210825/aydindaki-orman-yangini-kontrol-altinda-1048312458.html
Aydın'daki orman yangını kontrol altında
Aydın'daki orman yangını kontrol altında
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile gece kontrol altına alındı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T08:38+0300
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yaşam
türkiye
aydın
yangın
müdahale
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinin Tekeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Karpuzlu'nun kırsal Tekeler Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Milas ilçesinin Çukurköy yönüne ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Çevredeki çok sayıda gönüllü vatandaş da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. 6 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Bölgede gece boyunca soğutma çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yangın hakkında bilgi aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210824/muglanin-seydikemer-ilcesinde-orman-yangini-1048294879.html
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türkiye, aydın, yangın, müdahale, karpuzlu

Aydın'daki orman yangını kontrol altında

08:38 25.08.2021
© AA / Lokman İlhanMuğla- Aydın- Yangın
Muğla- Aydın- Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA / Lokman İlhan
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile gece kontrol altına alındı.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinin Tekeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Karpuzlu'nun kırsal Tekeler Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Milas ilçesinin Çukurköy yönüne ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Çevredeki çok sayıda gönüllü vatandaş da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. 6 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Bölgede gece boyunca soğutma çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yangın hakkında bilgi aldı.
Seydikemer'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
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Dün, 16:43
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