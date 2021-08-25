https://tr.sputniknews.com/20210825/bakan-koca-kendisi-ve-ailesinin-asi-olmadigi-iddialarini-yalanladi-1048337280.html

Bakan Koca, 'kendisi ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı

Bakan Koca, 'kendisi ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan 'kendisinin ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T20:36+0300

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türkiye

iddia

yalanlama

aşı

fahrettin koca

twitter

koronavirüs

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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"

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iddia, yalanlama, aşı, fahrettin koca, twitter , koronavirüs