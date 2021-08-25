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https://tr.sputniknews.com/20210825/bursada-zeytinlikte-15-yasinda-bir-cocugun-cesedi-bulundu-1048311192.html
Bursa'da zeytinlikte 15 yaşında bir çocuğun cesedi bulundu
Bursa'da zeytinlikte 15 yaşında bir çocuğun cesedi bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan zeytinlikte 15 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
bursa
ölüm
osmangazi
zeytinlik alan
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Edinilen bilgiye göre gece saat 02.30 sıralarında yoldan tesadüfen geçen mahalleli zeytinlikte yerde hareketsiz yatan birini gördü. Yerde yatan gencin yanına giden mahalleli gencin tepki vermediğini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde 15 yaşındaki Ferit Ertürk isimli gencin hayatını kaybettiği belirledi.Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210818/bize-dua-edin-diyen-senanur-ve-annesinin-cesedi-bulundu-1048119185.html
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bursa, ölüm, osmangazi, zeytinlik alan

Bursa'da zeytinlikte 15 yaşında bir çocuğun cesedi bulundu

06:13 25.08.2021
© AHMET BERKE ERDAL - BERKTUĞ ÖNCÜ-AW401719Bursa'da zeytinlikte 15 yaşında bir çocuğun cesedi bulundu
Bursa'da zeytinlikte 15 yaşında bir çocuğun cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AHMET BERKE ERDAL - BERKTUĞ ÖNCÜ-AW401719
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan zeytinlikte 15 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre gece saat 02.30 sıralarında yoldan tesadüfen geçen mahalleli zeytinlikte yerde hareketsiz yatan birini gördü.
Yerde yatan gencin yanına giden mahalleli gencin tepki vermediğini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde 15 yaşındaki Ferit Ertürk isimli gencin hayatını kaybettiği belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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