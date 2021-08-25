https://tr.sputniknews.com/20210825/bursada-zeytinlikte-15-yasinda-bir-cocugun-cesedi-bulundu-1048311192.html

Bursa'da zeytinlikte 15 yaşında bir çocuğun cesedi bulundu

Bursa'da zeytinlikte 15 yaşında bir çocuğun cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan zeytinlikte 15 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T06:13+0300

2021-08-25T06:13+0300

2021-08-25T06:12+0300

yaşam

bursa

ölüm

osmangazi

zeytinlik alan

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Edinilen bilgiye göre gece saat 02.30 sıralarında yoldan tesadüfen geçen mahalleli zeytinlikte yerde hareketsiz yatan birini gördü. Yerde yatan gencin yanına giden mahalleli gencin tepki vermediğini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde 15 yaşındaki Ferit Ertürk isimli gencin hayatını kaybettiği belirledi.Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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bursa, ölüm, osmangazi, zeytinlik alan