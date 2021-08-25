https://tr.sputniknews.com/20210825/chpden-elektrikte-esel-mobil-sistemine-gecis-onerisi-1048327410.html

CHP'den elektrikte ‘eşel mobil sistemine geçiş’ önerisi

CHP'den elektrikte ‘eşel mobil sistemine geçiş’ önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, 2021'in ilk 7 ayında yüzde 6 artı yüzde 15 elektrik zammı yapıldığını belirterek, "İktidar gerekirse akaryakıt ürünlerinde... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T15:39+0300

2021-08-25T15:39+0300

2021-08-25T15:45+0300

chp

elektrik

enflasyon

ahmet akın

eşel mobil sistemi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, giderek kabaran elektrik faturaları için sistem değişikliği önerdi.Akın, “İktidar yılın ilk 7 ayında vatandaşlarımıza yüzde 6 artı yüzde 15 elektrik zammı yaparken; memurumuza ise 2022’de yüzde 5 artı yüzde 7 oranında zammı reva gördü. İktidar gerekirse akaryakıt ürünlerinde hayata geçirilen eşel mobil sistemine benzer bir modeli elektrik için de gündemine almalı ve vatandaşımızın elektrik faturalarını düşürmelidir... Bir kere de vatandaş lehine karar alın” “ dedi.'Dağıtım bedelleri son 3 yılda iki kat oranında artmıştır'Millyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre elektrik faturalarının yükselmesinin iki temel nedeni olduğu belirten Akın, şunları kaydetti: 'Bu durum sonbahar aylarında yeni zamların sinyalini veriyor'Eşel mobil ne demek? ‘Eşel mobil’ ifadesi Fransızca ‘echelle mobile’ (hareketli ölçek) ifadesinin Türkçe karşılığıdır. Fiyat veya ücret belirmesinde hareketli bir ölçeğin kullanılması anlamına gelir. Tüketicilerin satın alma gücünü koruyabilmek için, ücretlerin enflasyondaki artışı dikkate alarak kendiliğinden ayarlanmasını mümkün kılan bir sistemdir."

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chp, elektrik, enflasyon, ahmet akın, eşel mobil sistemi