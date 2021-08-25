CHP'den elektrikte ‘eşel mobil sistemine geçiş’ önerisi
15:39 25.08.2021 (güncellendi: 15:45 25.08.2021)
© Fotoğraf : DHAelektrik faturası
© Fotoğraf : DHA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, 2021'in ilk 7 ayında yüzde 6 artı yüzde 15 elektrik zammı yapıldığını belirterek, "İktidar gerekirse akaryakıt ürünlerinde hayata geçirilen eşel mobil sistemine benzer bir modeli elektrik için de gündemine almalı ve vatandaşımızın elektrik faturalarını düşürmelidir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, giderek kabaran elektrik faturaları için sistem değişikliği önerdi.
Akın, “İktidar yılın ilk 7 ayında vatandaşlarımıza yüzde 6 artı yüzde 15 elektrik zammı yaparken; memurumuza ise 2022’de yüzde 5 artı yüzde 7 oranında zammı reva gördü. İktidar gerekirse akaryakıt ürünlerinde hayata geçirilen eşel mobil sistemine benzer bir modeli elektrik için de gündemine almalı ve vatandaşımızın elektrik faturalarını düşürmelidir... Bir kere de vatandaş lehine karar alın” “ dedi.
'Dağıtım bedelleri son 3 yılda iki kat oranında artmıştır'
Millyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre elektrik faturalarının yükselmesinin iki temel nedeni olduğu belirten Akın, şunları kaydetti:
"Yıllar önce ucuz ve kaliteli hizmet verileceği iddiasıyla elektrik dağıtımının özelleştirilmesi maliyetleri düşürmediği gibi hizmetin kalitesini de düşürmüştür. Şirketlerin döviz üzerinden borçlanmaları artan kur nedeniyle oluşan ek maliyet dağıtım bedeli olarak faturalar yansıtılmaktadır. Dağıtım bedelleri son 3 yılda iki kat oranında artmıştır. Kuraklığın etkisiyle elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 15 oranına düşerken; ithal kömür ve doğalgaz santrallerinin payı ise yüzde 50'yi geçti.
'Bu durum sonbahar aylarında yeni zamların sinyalini veriyor'
Doğalgaz santrallerinin tarifesine yılbaşından bu yana yüzde 40'ı bulan zamlar yapıldı. Mevcut üretimindeki kaynak dağılımıyla birlikte bu durum sonbahar aylarında yeni zamların sinyalini veriyor... İklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklığın etkisiyle elektrik üretimindeki artan maliyetler vatandaşa zam olarak yansımamalı. İktidar gerekirse akaryakıt ürünlerinde hayata geçirilen eşel mobil sistemine benzer bir modeli elektrik için de gündemine almalı"
Eşel mobil ne demek?
‘Eşel mobil’ ifadesi Fransızca ‘echelle mobile’ (hareketli ölçek) ifadesinin Türkçe karşılığıdır. Fiyat veya ücret belirmesinde hareketli bir ölçeğin kullanılması anlamına gelir. Tüketicilerin satın alma gücünü koruyabilmek için, ücretlerin enflasyondaki artışı dikkate alarak kendiliğinden ayarlanmasını mümkün kılan bir sistemdir."