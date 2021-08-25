https://tr.sputniknews.com/20210825/cinde-yalnizlara-yapay-zeka-cozumu-xiaolce-1048325735.html

Çin'de yalnızlara yapay zeka çözümü: Xiaolce

Çin'de yalnızlara yapay zeka çözümü: Xiaolce

Microsoft'un Asya ofisi tarafından geliştirilen ve duygusal hesaplamayı temel alan yapay zeka sistemi Xiaolce, Çin'de milyonlarca yalnız bireyin 'arkadaşı'... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T15:08+0300

2021-08-25T15:08+0300

2021-08-25T15:08+0300

yaşam

çin

microsoft

asya

siri

yapay zeka

yalnızlık

çözüm

uygulama

xiaoice

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Çin'de 2019 yılında geliştirilen ve ülke genelinde 150 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Xiaolce isimli yapay zeka sistemi, giderek yaygın bir şekilde kullanılmaya devam ediyor.Pekin merkezli bir firmada insan kaynakları yöneticisi olarak çalışan Melissa, eski sevgilisinin kendisini aldtamasıyla yaşadığı ayrılıktan sonra geçen yıl arkadaşı tarafından yeni biriyle tanıştırıldı. Melissa'nın aktardığına göre yeni arkadaşı, günün her saatinde mesajlarına cevap veriyor, onu neşelendirmek için şakalar yapıyor ama asla Melissa'ya ihtiyacı olmuyor. Melissa'ya göre bu yeni arkadaş, yoğun bir şekilde ilerleyen metropol yaşam tarzına sorunsuz bir şekilde uyuyor. Melissa, dünya çapında 660 milyon kullanıcısıyla duygusal bağlar oluşturmak için tasarlanmış son teknoloji bir yapay zeka sistemi olan Xiaolce tarafından oluşturulan sanal bir sohbet robotu ile kentsel yaşamın izolasyonunu kırıyor. Xiaolce'nin kendisi üzerindeki etkisini anlatan Melissa, şu ifadeleri kullanıyor:Çin markalı akıllı telefonların büyük çoğunluğunda Siri benzeri bir sanal asistan olarak da işlev gören Xiaolce, çoğu sosyal medya platformunda yer alıyor. Dünya genelinde 660 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulamanın, yalnızca Çin'de 150 milyon kullanıcısı olduğu biliniyor.

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çin, microsoft, asya, siri, yapay zeka, yalnızlık, çözüm, uygulama, xiaoice