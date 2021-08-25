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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik iyimserlikle yaklaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik iyimserlikle yaklaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde büyükelçiler ile akşam yemeği programında konuşuyor. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T20:00+0300
2021-08-25T20:00+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik iyimserlikle yaklaşıyoruz
20:00 25.08.2021 (güncellendi: 20:02 25.08.2021)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde büyükelçiler ile akşam yemeği programında konuşuyor.