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Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu
Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu
Van Barosu, programına bağlanan bir kişinin Kürtçe konuşmasına izin vermediği için sunucu Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T17:52+0300
2021-08-25T17:52+0300
yaşam
türkiye
kürtçe
kürt
canlı yayın
sunucu
suç duyurusu
anne
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Show TV'de 'Vazgeçme' isimli programı sunan Didem Arslan Yılmaz'ın, programına bağlanarak Kürtçe hakaretler eden bir kişiyi hattan almasına yönelik tartışmalar devam ederken Van Barosu, sunucu hakkında suç duyurusunda bulundu.İsminin Türkan Taşçı olduğu öğrenilen kadının Kürtçe konuşmasının ardından yaşanan kaostan rahatsız olan Yılmaz, ''Türkan Hanım bizim de anlamamız lazım. Türkan Hanımı bir hattan alın. Kızlara hakaret edemez tabii böyle konuşamaz. Biraz da anlarım ben Kürtçe'den, kesinlikle olmaz. Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. O dili bilmiyoruz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da bilmiyorum" diyerek konuğunun bağlantısını kesmişti.'Türkiye'de Yaşayan Milyonlarca Kürt'e Hakaret Etti'Yılmaz'ın bu hareketi sosyal medyada çok konuşulurken Van Barosu, Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:"Program sunucusu şüpheli Didem Arslan Yılmaz, sırf kadının Kürtçe konuşmasından dolayı tepki göstermiş nefretini dile getirerek de kadını sadece Kürtçe konuşmasından dolayı hattan almıştır. Şüpheli Didem Arslan Yılmaz, Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kürt'e hakaret etmiş ve alenen aşağılamıştır.Programda da açıkladığı üzere sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçe dışında başka bir dilin konuşmanın yasak olduğu, başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmanın suç olduğu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır.''
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türkiye, kürtçe, kürt, canlı yayın, sunucu, suç duyurusu, anne, didem arslan yılmaz

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

17:52 25.08.2021
© Fotoğraf : Show TVDidem Arslan Yılmaz
Didem Arslan Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Fotoğraf : Show TV
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Van Barosu, programına bağlanan bir kişinin Kürtçe konuşmasına izin vermediği için sunucu Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.
Show TV'de 'Vazgeçme' isimli programı sunan Didem Arslan Yılmaz'ın, programına bağlanarak Kürtçe hakaretler eden bir kişiyi hattan almasına yönelik tartışmalar devam ederken Van Barosu, sunucu hakkında suç duyurusunda bulundu.
İsminin Türkan Taşçı olduğu öğrenilen kadının Kürtçe konuşmasının ardından yaşanan kaostan rahatsız olan Yılmaz, ''Türkan Hanım bizim de anlamamız lazım. Türkan Hanımı bir hattan alın. Kızlara hakaret edemez tabii böyle konuşamaz. Biraz da anlarım ben Kürtçe'den, kesinlikle olmaz. Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. O dili bilmiyoruz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da bilmiyorum" diyerek konuğunun bağlantısını kesmişti.

'Türkiye'de Yaşayan Milyonlarca Kürt'e Hakaret Etti'

Yılmaz'ın bu hareketi sosyal medyada çok konuşulurken Van Barosu, Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:
"Program sunucusu şüpheli Didem Arslan Yılmaz, sırf kadının Kürtçe konuşmasından dolayı tepki göstermiş nefretini dile getirerek de kadını sadece Kürtçe konuşmasından dolayı hattan almıştır. Şüpheli Didem Arslan Yılmaz, Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kürt'e hakaret etmiş ve alenen aşağılamıştır.
Programda da açıkladığı üzere sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçe dışında başka bir dilin konuşmanın yasak olduğu, başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmanın suç olduğu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır.''
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