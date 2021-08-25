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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T00:13+0300
2021-08-25T00:13+0300
2021-08-25T00:36+0300
dünya
mevlüt çavuşoğlu
afganistan
anthony blinken
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.
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mevlüt çavuşoğlu, afganistan, anthony blinken
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü 00:13 25.08.2021 (güncellendi: 00:36 25.08.2021)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.