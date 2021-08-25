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https://tr.sputniknews.com/20210825/donetsk-halk-cumhuriyeti-donbasstaki-temas-hattinda-durum-kotulesiyor-1048339783.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Donbass'taki temas hattında durum kötüleşiyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Donbass'taki temas hattında durum kötüleşiyor
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Donbass Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (KKOM) temsilcisi Aleksey... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T23:03+0300
2021-08-25T23:03+0300
dünya
donbass
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
ateşkes
temas hattı
aleksey nikonorov
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Donbass’taki ateşkesi izlemeye yönelik Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (KKOM) Donetsk temsilcisi Aleksey Nikonorov, Donbass'taki temas hattında durumun kötüleştiğini ifade etti.Basın mensuplarına konuşan Nikonorov, "Temas hattındaki durum kötüleşmeye devam ediyor. Açılan ateş sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor, evler ve sivil altyapı tesisleri zarar görmeye devam ediyor. Ukrayna tarafı, bir yıla yakın bir süredir işlevine başlaması için uğraş verdiğimiz koordinasyon mekanizmasının çalışmalarını engelliyor" dedi.KKOM’nin Donetsk temsilciliğinin verilerine göre, 20 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasındaki dönemde, Ukrayna güvenlik güçleri Donetsk topraklarına 53’ü ağır silahlarla olmak üzere toplam 130 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda bir sivil öldü, bir sivil de yaralandı.27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210812/rus-disisleri-ukraynanin-dogusundaki-durumun-kotuye-gitmesinden-endiseliyiz-1047954912.html
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donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, ateşkes, temas hattı, aleksey nikonorov

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Donbass'taki temas hattında durum kötüleşiyor

23:03 25.08.2021
© SputnikDonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Sputnik
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Donbass Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (KKOM) temsilcisi Aleksey Nikonorov, Donbass'taki temas hattında durumun kötüleştiğini bildirdi.
Donbass’taki ateşkesi izlemeye yönelik Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (KKOM) Donetsk temsilcisi Aleksey Nikonorov, Donbass'taki temas hattında durumun kötüleştiğini ifade etti.
Basın mensuplarına konuşan Nikonorov, "Temas hattındaki durum kötüleşmeye devam ediyor. Açılan ateş sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor, evler ve sivil altyapı tesisleri zarar görmeye devam ediyor. Ukrayna tarafı, bir yıla yakın bir süredir işlevine başlaması için uğraş verdiğimiz koordinasyon mekanizmasının çalışmalarını engelliyor" dedi.
KKOM’nin Donetsk temsilciliğinin verilerine göre, 20 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasındaki dönemde, Ukrayna güvenlik güçleri Donetsk topraklarına 53’ü ağır silahlarla olmak üzere toplam 130 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda bir sivil öldü, bir sivil de yaralandı.
27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.
Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.
Situation in Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
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