https://tr.sputniknews.com/20210825/donetsk-halk-cumhuriyeti-donbasstaki-temas-hattinda-durum-kotulesiyor-1048339783.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Donbass'taki temas hattında durum kötüleşiyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Donbass'taki temas hattında durum kötüleşiyor

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Donbass Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (KKOM) temsilcisi Aleksey... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T23:03+0300

2021-08-25T23:03+0300

2021-08-25T23:03+0300

dünya

donbass

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

ateşkes

temas hattı

aleksey nikonorov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1044205353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06e27365422c6ecdd52385d3130ea79c.jpg

Donbass’taki ateşkesi izlemeye yönelik Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (KKOM) Donetsk temsilcisi Aleksey Nikonorov, Donbass'taki temas hattında durumun kötüleştiğini ifade etti.Basın mensuplarına konuşan Nikonorov, "Temas hattındaki durum kötüleşmeye devam ediyor. Açılan ateş sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor, evler ve sivil altyapı tesisleri zarar görmeye devam ediyor. Ukrayna tarafı, bir yıla yakın bir süredir işlevine başlaması için uğraş verdiğimiz koordinasyon mekanizmasının çalışmalarını engelliyor" dedi.KKOM’nin Donetsk temsilciliğinin verilerine göre, 20 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasındaki dönemde, Ukrayna güvenlik güçleri Donetsk topraklarına 53’ü ağır silahlarla olmak üzere toplam 130 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda bir sivil öldü, bir sivil de yaralandı.27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210812/rus-disisleri-ukraynanin-dogusundaki-durumun-kotuye-gitmesinden-endiseliyiz-1047954912.html

donbass

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, ateşkes, temas hattı, aleksey nikonorov