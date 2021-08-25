https://tr.sputniknews.com/20210825/doviz-kurlarinda-son-durum-1048313931.html

Döviz kurlarında son durum

Döviz kurlarında son durum

Dolar/TL kuru bugüne 8.60 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL 9.84 seviyesinde yer alıyor. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T10:01+0300

2021-08-25T10:01+0300

2021-08-25T10:01+0300

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Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8.39 seviyelerinden işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,8361 lira alış fiyatı, 9.8432 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Dün en yüksek 8,4429 ve en düşük 8,3930 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 8,4103'ten tamamladı.

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2021

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tl, euro, dolar, ekonomi