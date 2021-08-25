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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Döviz kurlarında son durum
Döviz kurlarında son durum
Dolar/TL kuru bugüne 8.60 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL 9.84 seviyesinde yer alıyor. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T10:01+0300
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Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8.39 seviyelerinden işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,8361 lira alış fiyatı, 9.8432 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Dün en yüksek 8,4429 ve en düşük 8,3930 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 8,4103'ten tamamladı.
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tl, euro, dolar, ekonomi

Döviz kurlarında son durum

10:01 25.08.2021
© REUTERS / MURAD SEZEREuro - dolar - döviz
Euro - dolar - döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
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Dolar/TL kuru bugüne 8.60 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL 9.84 seviyesinde yer alıyor.
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8.39 seviyelerinden işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,8361 lira alış fiyatı, 9.8432 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Dün en yüksek 8,4429 ve en düşük 8,3930 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 8,4103'ten tamamladı.
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