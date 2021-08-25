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https://tr.sputniknews.com/20210825/dubaide-1750-kisilik-dunyanin-en-buyuk-donme-dolabi-aciliyor-1048311635.html
Dubai'de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı açılıyor
Dubai'de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı açılıyor
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ticaret merkezi Dubai kentinde inşa edilen dünyanın en büyük dönme dolabı, aynı anda 1750 kişiye hizmet verecek. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T06:39+0300
2021-08-25T06:39+0300
2021-08-25T06:38+0300
dünya
dubai
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Ekim ayında açılışının yapılması planlanan Ain Dubai (Dubai'nin gözü) adlı dönme dolap, kapsül şeklinde 48 adet kabinden oluşuyor. Bir turunu 38 dakikada tamamlayan Ain Dubai, ziyaretçilerine 360 derecelik kesintisiz şehir görüntüsü sunacak.
https://tr.sputniknews.com/20210217/cinde-lunaparka-donme-dolap-kazasi-salincaklar-yere-dustu-1043828258.html
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dubai
Dubai'de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı açılıyor
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ticaret merkezi Dubai kentinde inşa edilen dünyanın en büyük dönme dolabı, aynı anda 1750 kişiye hizmet verecek.
Ekim ayında açılışının yapılması planlanan
Ain Dubai (Dubai'nin gözü) adlı dönme dolap, kapsül şeklinde 48 adet kabinden oluşuyor.
Bir turunu 38 dakikada tamamlayan Ain Dubai, ziyaretçilerine 360 derecelik kesintisiz şehir görüntüsü sunacak.