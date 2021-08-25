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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210825/el-arabiya-abdye-ait-birkac-ucak-helikopter-ve-fuze-talibanin-eline-gecti-1048325366.html
Al Arabiya: ABD'ye ait birkaç uçak, helikopter ve füze Taliban'ın eline geçti
Al Arabiya: ABD'ye ait birkaç uçak, helikopter ve füze Taliban'ın eline geçti
Afganistan'da yönetimi kontrolü altına alan Taliban'ın ABD'ye ait birkaç uçak, helikopter ve füzeyi ele geçirdiği belirtildi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T14:56+0300
2021-08-25T15:00+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
joe biden
pentagon
al arabiya
el arabiya
silah
helikopter
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Al Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD'nin Afganistan'da kullandığı birkaç uçak, helikopter ve füze Taliban güçlerinin eline geçti.Bu gelişmenin ABD Savunma Bakanlığı'nı rahatsız ettiğini belirten Al Arabiya, söz konusu araçların imhasıyla ilgili bir karar alınmadığını kaydetti.Kaynaklar, "Taliban'ın helikopter ve uçakları kullanması zor olabilir, zira pilotları yok. Taliban üyelerinin teknik bakım yapması da mümkün değil" ifadelerini kullandı.Al Arabiya, ABD'nin askeri depoların vurulması da dahil operasyonlarla ilgili karar almak için tahliye sürecinin tamamlanmasını beklediğinin de altını çizdi.Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirilmişti.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de dünkü basın toplantısında, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.
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abd, afganistan, taliban, joe biden, pentagon, al arabiya, el arabiya, silah, helikopter, zabihullah mücahid

Al Arabiya: ABD'ye ait birkaç uçak, helikopter ve füze Taliban'ın eline geçti

14:56 25.08.2021 (güncellendi: 15:00 25.08.2021)
© REUTERS / Jalil AhmadAfgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken
Afgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Jalil Ahmad
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Afganistan'da yönetimi kontrolü altına alan Taliban'ın ABD'ye ait birkaç uçak, helikopter ve füzeyi ele geçirdiği belirtildi.
Al Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD'nin Afganistan'da kullandığı birkaç uçak, helikopter ve füze Taliban güçlerinin eline geçti.
Bu gelişmenin ABD Savunma Bakanlığı'nı rahatsız ettiğini belirten Al Arabiya, söz konusu araçların imhasıyla ilgili bir karar alınmadığını kaydetti.
Kaynaklar, "Taliban'ın helikopter ve uçakları kullanması zor olabilir, zira pilotları yok. Taliban üyelerinin teknik bakım yapması da mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Al Arabiya, ABD'nin askeri depoların vurulması da dahil operasyonlarla ilgili karar almak için tahliye sürecinin tamamlanmasını beklediğinin de altını çizdi.
Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirilmişti.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de dünkü basın toplantısında, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.
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