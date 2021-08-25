https://tr.sputniknews.com/20210825/el-arabiya-abdye-ait-birkac-ucak-helikopter-ve-fuze-talibanin-eline-gecti-1048325366.html

Al Arabiya: ABD'ye ait birkaç uçak, helikopter ve füze Taliban'ın eline geçti

Al Arabiya: ABD'ye ait birkaç uçak, helikopter ve füze Taliban'ın eline geçti

Afganistan'da yönetimi kontrolü altına alan Taliban'ın ABD'ye ait birkaç uçak, helikopter ve füzeyi ele geçirdiği belirtildi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T14:56+0300

2021-08-25T14:56+0300

2021-08-25T15:00+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

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pentagon

al arabiya

el arabiya

silah

helikopter

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Al Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD'nin Afganistan'da kullandığı birkaç uçak, helikopter ve füze Taliban güçlerinin eline geçti.Bu gelişmenin ABD Savunma Bakanlığı'nı rahatsız ettiğini belirten Al Arabiya, söz konusu araçların imhasıyla ilgili bir karar alınmadığını kaydetti.Kaynaklar, "Taliban'ın helikopter ve uçakları kullanması zor olabilir, zira pilotları yok. Taliban üyelerinin teknik bakım yapması da mümkün değil" ifadelerini kullandı.Al Arabiya, ABD'nin askeri depoların vurulması da dahil operasyonlarla ilgili karar almak için tahliye sürecinin tamamlanmasını beklediğinin de altını çizdi.Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirilmişti.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de dünkü basın toplantısında, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.

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abd, afganistan, taliban, joe biden, pentagon, al arabiya, el arabiya, silah, helikopter, zabihullah mücahid