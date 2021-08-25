https://tr.sputniknews.com/20210825/erdogan-baslattigimiz-her-demokrasi-atagini-kesmeye-calistilar-1048326587.html

Erdoğan: Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye çalıştılar

Erdoğan: Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye çalıştılar

AK Parti’nin kuruluşunun 20. yıl etkinlikleri kapsamında, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 19 yılda hayata geçirilen projeler bülten haline getirildi... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T15:40+0300

2021-08-25T15:40+0300

2021-08-25T15:40+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

politika

cumhurbaşkanı

dergi

mustafa şen

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AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, AK Parti’nin 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında icraatlar bülteni hazırladı. AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen “Hem teşkilat mensuplarımızın hem de milletimizin bilgilerini tazelemek adına bu çalışmayı hayata geçirdik” dedi.Bültenin hazırlanmasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, “AK Parti, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kurulduğu ilk günden itibaren ülkemizin kaderini değiştiren ve çağ atlatan uygulama ve projelere imza atmıştır. Bizlerin önemli görevlerinden biri de bu projeleri hayata geçirmek kadar, ürettiğimiz icraatları teşkilatımıza ve milletimize anlatabilmektir. Bu bağlamda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak; tüm bakanlıklarımız, Yükseköğretim Kurulu ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan yatırımlar, istihdam oranları ve teşvik destekleri gibi birçok husustaki verileri özet haline getirdiğimiz bir icraat bülteni hazırladık” değerlendirmesinde bulundu. Ön sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdıHazırlanan bültenin ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı. 19 yıllık AK Parti iktidarını özetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:'Sabrettik, azmettik, yol bulduk, yol açtık'AK Parti’nin 19 yıllık iktidarı boyunca çeşitli engellemelerle karşılaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısını şu sözlerle sürdürdü:

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recep tayyip erdoğan, ak parti, politika, cumhurbaşkanı, dergi, mustafa şen