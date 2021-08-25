https://tr.sputniknews.com/20210825/erdogan-baslattigimiz-her-demokrasi-atagini-kesmeye-calistilar-1048326587.html
Erdoğan: Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye çalıştılar
Erdoğan: Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye çalıştılar
AK Parti’nin kuruluşunun 20. yıl etkinlikleri kapsamında, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 19 yılda hayata geçirilen projeler bülten haline getirildi... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T15:40+0300
2021-08-25T15:40+0300
2021-08-25T15:40+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
politika
cumhurbaşkanı
dergi
mustafa şen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048288476_0:80:1200:755_1920x0_80_0_0_13cf345ac42d8cdeda2b6cb824d0c6f1.jpg
AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, AK Parti’nin 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında icraatlar bülteni hazırladı. AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen “Hem teşkilat mensuplarımızın hem de milletimizin bilgilerini tazelemek adına bu çalışmayı hayata geçirdik” dedi.Bültenin hazırlanmasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, “AK Parti, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kurulduğu ilk günden itibaren ülkemizin kaderini değiştiren ve çağ atlatan uygulama ve projelere imza atmıştır. Bizlerin önemli görevlerinden biri de bu projeleri hayata geçirmek kadar, ürettiğimiz icraatları teşkilatımıza ve milletimize anlatabilmektir. Bu bağlamda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak; tüm bakanlıklarımız, Yükseköğretim Kurulu ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan yatırımlar, istihdam oranları ve teşvik destekleri gibi birçok husustaki verileri özet haline getirdiğimiz bir icraat bülteni hazırladık” değerlendirmesinde bulundu. Ön sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdıHazırlanan bültenin ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı. 19 yıllık AK Parti iktidarını özetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:'Sabrettik, azmettik, yol bulduk, yol açtık'AK Parti’nin 19 yıllık iktidarı boyunca çeşitli engellemelerle karşılaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısını şu sözlerle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048288476_99:0:1200:826_1920x0_80_0_0_96868225b403bb1b873680b7359b4ff3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
recep tayyip erdoğan, ak parti, politika, cumhurbaşkanı, dergi, mustafa şen
Erdoğan: Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye çalıştılar
AK Parti’nin kuruluşunun 20. yıl etkinlikleri kapsamında, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 19 yılda hayata geçirilen projeler bülten haline getirildi. Derginin ön sözünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.
AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, AK Parti’nin 20. kuruluş yıl dönümü
kapsamında icraatlar bülteni hazırladı. AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen “Hem teşkilat mensuplarımızın hem de milletimizin bilgilerini tazelemek adına bu çalışmayı hayata geçirdik”
dedi.
Bültenin hazırlanmasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, “AK Parti, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kurulduğu ilk günden itibaren ülkemizin kaderini değiştiren ve çağ atlatan uygulama ve projelere imza atmıştır. Bizlerin önemli görevlerinden biri de bu projeleri hayata geçirmek kadar, ürettiğimiz icraatları teşkilatımıza ve milletimize anlatabilmektir. Bu bağlamda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak; tüm bakanlıklarımız, Yükseköğretim Kurulu ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan yatırımlar, istihdam oranları ve teşvik destekleri gibi birçok husustaki verileri özet haline getirdiğimiz bir icraat bülteni hazırladık”
değerlendirmesinde bulundu.
Ön sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı
Hazırlanan bültenin ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı. 19 yıllık AK Parti iktidarını özetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:
“AK Parti’nin resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihi, ülkemizle birlikte bölgemizin ve dünyanın da geleceğini değiştirmiştir. Bu parti, Allah’ın rızasını, milletin desteğini, ümmetin duasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve bugüne kadar da aynı anlayışla geldi. Bugün AK Parti, Türkiye’nin son 19 yılının mimarı olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da ülkenin istikbaline de taliptir. Partimizin temsilcisi olduğu kadim davanın en büyük özelliği, Selçuklunun kalbi, Osmanlının vicdanı, Cumhuriyetin aklı olmasıdır. Milletimiz, yürüyüşümüze Yunus’un şu veciz ifadeleriyle yön vermiştir: 'Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur ki alçakta dura, yüceden bakan göz değil'. İşte bu anlayışla, milletimizin sadece hizmetkarlığına talip ve eğer başarabilmişsek de bu şerefe nail olduk”
'Sabrettik, azmettik, yol bulduk, yol açtık'
AK Parti’nin 19 yıllık iktidarı boyunca çeşitli engellemelerle karşılaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısını şu sözlerle sürdürdü:
"AK Parti’nin bu istikametten şaşmayarak milletin partisi sıfatına sıkı sıkı sarıldığının en somut ispatı, 2002 Kasımından beri girdiği her seçimden birinci olarak çıkmayı başarabilmesidir. Elbette, Türkiye’nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmuyoruz. Kendilerini milletin üstünde gören ve ülkenin de sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın kurduğu tuzakları nasıl birer birer aşarak bugünlere geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye, her kalkınma hamlesini engellemeye çalışanlara rağmen, gönülleri bir gergef gibi işleyerek yolumuza devam ettik. Sabrettik, azmettik, yol bulduk, yol açtık, hep ileriye doğru gittik ve hamdolsun emeğimizin karşılığını birer birer aldık. Buna rağmen, önümüze kurulan tuzaklar, darbe girişimleri dahil, maruz kaldığımız saldırılar bitmedi ve anlaşılan o ki bitmeyecek. AK Parti’nin en büyük başarısı demokrasi mücadelesiyle kalkınma mücadelesini, birini diğerine feda etmeden birlikte yürütebilmiş olmasıdır”