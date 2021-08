Erdoğan: Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye çalıştılar

"AK Parti’nin bu istikametten şaşmayarak milletin partisi sıfatına sıkı sıkı sarıldığının en somut ispatı, 2002 Kasımından beri girdiği her seçimden birinci olarak çıkmayı başarabilmesidir. Elbette, Türkiye’nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmuyoruz. Kendilerini milletin üstünde gören ve ülkenin de sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın kurduğu tuzakları nasıl birer birer aşarak bugünlere geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye, her kalkınma hamlesini engellemeye çalışanlara rağmen, gönülleri bir gergef gibi işleyerek yolumuza devam ettik. Sabrettik, azmettik, yol bulduk, yol açtık, hep ileriye doğru gittik ve hamdolsun emeğimizin karşılığını birer birer aldık. Buna rağmen, önümüze kurulan tuzaklar, darbe girişimleri dahil, maruz kaldığımız saldırılar bitmedi ve anlaşılan o ki bitmeyecek. AK Parti’nin en büyük başarısı demokrasi mücadelesiyle kalkınma mücadelesini, birini diğerine feda etmeden birlikte yürütebilmiş olmasıdır”